A Bán Frigyes csípős humorát is megmutató, legendás vígjáték mi másról szólna, mint a szerelemről, s olyan remek színészekkel vár bennünket, mint Sulyok Mária és Pécsi Sándor, Márkus László és Bitskey Tibor, Kiss Manyi, vagy éppen Psota Irén. Ha pedig már Psota Irént emlegetjük, jólesik külön figyelemmel követni, vajon Szerednyey Béla hogyan idézi fel a film központi alakjának egyéniségét, természetes kisugárzását, lírai és drámai alakításait.

Zavaros Eszter és Csatári Bence beszélget a Rangon alul című vígjátékról Szerednyey Bélával. Fotó: Hír TV

Nem érdemes kihagyni a fiatal, Madách Színházban játszó Szerednyey és Psota Irén találkozásának, azaz első közös darabjának sztoriját sem, hiszen ez egyike a műsorban felidézett hangulatos történeteknek.

Ők ketten Müller Péter Dr. Herz című drámájában szerepeltek együtt, élettársakat alakítottak. Psota Irén Szerednyey Béla szavával „edzőként”, hihetetlen arcmimikával, szinte energiabombaként bátorította anno fiatalabb kollégáját, s ettől kezdve igazán jó kapcsolatban is maradtak, mintegy anya-fiú viszonyban. Megtudhatjuk többek között azt is, hogyan próbált, hogyan „rántotta magára” a szerepeket az extravagáns művésznő, valamint arról is kiderülnek a pontos részletek, hogy miért és hogyan küldte ki az egyik próbáról Psota Irént Szerednyey Béla.

Szerednyey Béla Psota Irénről mesél. Fotó: Hír TV

