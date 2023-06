Ókovács Szilveszter: „Sok minden kavarodik a fejekben"

„Most június 9-én pénteken délután beszélgetünk, és tegnap, illetve ma is többek jelezték, hogy megválnak az Operaháztól, illetve volt olyasvalaki, akitől ön vált meg” – vezette fel a témát az Aréna műsorvezetője.

Hát azért itt nagyon sok minden kavarodik a fejekben. Valójában itt most pontosan érezzük annak a visszarúgását, hogy amikor egy operaszakmai kérdés kezeletlenül kerül ki a nyilvánosság elé plakatíve – tehát lássák, olvassák, értsék félre esetleg ilyen alapon is –, itt van azért egy jól azonosítható orgánum, amelyik megtisztelte különös és hirtelen jövő figyelmével az operaigazgató-választást.

Meg is nevezte ezt a sajtóorgánumot, ami nem más, mint az Index. Kesselyák Gergely menesztésére alkalmazotti kérdésként hivatkozott, és azt is elárulta, hogy két produkciót is ajánlott Kesselyáknak. Hozzátette: – Remélem, hogy senki nem vitatja el, hogy nincsen joga a mindenkori operaházi főigazgatónak, hogy a munkatársait megválogassa. Én magam vettem oda fel karmesternek Gergelyt 2016 februárjában. És ugyanígy most másvalaki lesz az első karmester.

Elárulta azt is, hogy már megvan az új első karmester személye, de a név bejelentésével még várna, mert még hátravan a szerződés aláírása.

Jelezte azt is, a fő-zeneigazgató Kocsár Balázs szerződése is lejár, vele már tárgyalnak, szerinte meg fognak tudni egyezni. Rost Andrea operaénekessel kapcsolatban, aki nem írta alá a szerződést, elmondta: – Mielőtt meghirdetjük a programot, egyeztetünk a művészekkel, és a felkérést visszaigazolják vagy sem. Nem bűn visszalépni, de nyilván fájdalmas. Nem változtak meg szerepek, nem változtak meg honoráriumok. A visszalépésében szerepet játszhatott, hogy a pályázati tortúra kicsit hosszúra nyúlt, de erről én sem és az intézmény sem tehet.

Harangozó Gyula miniszternek írt levelére is reagált, szíve joga, hogyan ítéli meg azt, hogy állítólag semmibe vették a szakmai bizottság döntését, ehhez ráadásul – mint Ókovács Szilveszter mondta – megint csak nincs köze. Harangozó Gyula történetének szerinte még az is a hátterében állhat, hogy a karmester Kesselyák Gergely balettigazgatónak jelölte őt a csapatában, és a vereség miatt ő is keserű szájízt érezhetett.

Fókuszban a nemzeti operajátszás, a vidéki játszóhelyek helyzete

Nem az a feladatunk, hogy a nagy európai operaházakat mintául vegyük. Egy ilyen nép, amely a kultúrájában őrzi az identitását, törekedjen arra, próbáljon mindent magyar erőkkel kiállítani, és ez igazodjon az erőforrásainkhoz is; csak akkor hívunk külföldi művészt egy szerepre, ha nem tudunk megfelelő magyart minőségben kiállítani

– hangsúlyozta Ókovács Szilveszter.

Beszélt továbbá a vidéki játszóhelyek helyzetéről is: – Itt egy pénzügyi problémáról van szó: leginkább pénzre van szükség, ha lenne pénzük a vidéki intézményeknek, meg tudnák fizetni azokat a művészeket, akik nálunk jelentkeznek – fogalmazott.

