Sztrókot kapott a Família Kft. sztárja

Felidézte, hogy káprázott a szeme, nem tudott beszélni, szakaszosan elment a beszédhangja, de csak fél percen keresztül – mint mondta, feleségével együtt mindketten azt hitték nem éli túl.

A tünetegyüttes vasárnap újra előjött, de már sokkal erősebben és az arca is nehezebben rendeződött vissza, ezért döntöttek úgy végül, hogy orvoshoz fordulnak. Mivel öt percre laknak a kórháztól egyszerűen átsétáltak feleségével, Klárával. Érkezésüket követően szinte azonnal már kísérték is a kórterembe, ahol infúziós kezelést kap a mai napig. A színész elmondása szerint jó kezekben van, már a hangja is visszatért, bár még nem érzi magát százszázalékosnak.

Kórtermében is nagy népszerűségnek örvend a színész, aki június 14-én tölti be 96 évét.

Mivel nagyon sok mindent élt már meg az életében, így rengeteg története, sztorija van, most pedig hallgatóságot is talált hozzájuk.

Elmondása szerint nagyon kedves szobatársai vannak, még a fiatalabbak is emlékeznek a Família Kft.-re, jó fogadtatásban részesült.

Borítókép: Baranyi László színművész (Fotó: Bors/Keresztesi Balázs)