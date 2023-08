– Tavaly egy háromnapos, nagyszabású koncertsorozattal emlékeztek az Omegára Őriszentpéteren. Ekkor már megfogalmazódott önben, hogy idén is szeretne egy hasonló Omega-ünnepet szervezni?

– Akkor el is mondtuk, hogy az Omega-ünnepet hagyományteremtő szándékkal szeretnénk megrendezni minden évben Őriszentpéteren, ahol egyébként az egyik utolsó hazai koncertjét adta – még a pandémia előtt – a teljes fegyverzetben fellépő Omega. A hely tavaly óta az Omega Park nevet viseli. Míg tavaly a szcéna apraja-nagyja megjelent, az Omega kortársaitól kezdve az újabb generációk ismert zenekaraiig, idén mást tervezünk.

Tavaly 60 év – 60 dal, válogatás az Omega életművéből címmel játszották el zenész kollégák a legendás nótákat (Fotó: Simon Attila)

– Egy csendesebb emlékezésre készülnek?

– Igen, ennek egyrészt financiális okai vannak, másrészt Trunkos Andrással, akivel a tavalyi programsorozatot szerveztük, abban maradtunk, hogy ez most egy csendesebb év, nyugisabb program lesz. A világban is ez a helyzet: nem nagyon lehet nagy lábon ugrálni, észszerűen és gazdaságosan kell tervezni. Ugyanakkor kérdés volt, hogy mi lehet a módja az emlékezés folyamatos fenntartásának. „Az Omega-misszió folytatódik” – fogalmaztam meg a Hétrétország idei ajánlójában, de ez vajon mit jelenthet? Tavaly hasonló jellegű előadók, hasonló technikai és hangzásbéli paraméterekkel működő zenekarok játszották a sajátjaik mellett az Omega-dalokat. Bemutatkozott az Omega Testamentum zenekar is, ahol az Omega alapemberei közül Debreczeni Feri Ciki és Molnár György Elefánt is színpadra állt. Nem volt már Kóbor és nem volt Benkő Laci. Érdekes tapasztalat, hogy ugyanazokkal a technikai adottságokkal, ugyanazokat a hangokat eljátszva valami mégsem lesz ugyanaz.

A hiányzók pótolhatatlanok. Ez az este is elmúlt örökre – ahogy a dal mondja. Ezért döntöttünk úgy, hogy most a másik utat választva, az Omega elmúlt öt évtizedében született dalait megpróbáljuk más formában felidézni.

– Erre tesz kísérletet az Omega-szigetek című koncertszínházi előadás, ami egy különleges, Omega-szerzeményekből összeállított dalciklus, Szirtes Edina Mókus kamarazenekari hangszerelésében. Ez egy elég bátor kísérlet.

– Mondhatni, borotvaélen táncol. Tudom, hogy lesz, aki fanyalog, mondván: micsoda dolog, ez nem olyan, mint az eredeti. Én azt gondolom, ha valaki elég tehetséges, hogy életre keltsen ilyen örök becsű kompozíciókat – persze nem megtagadva a forrást, hanem éppen tovább éltetve azt –, akkor próbálja meg. Mondom ezt úgy is, mint érintett szerző. Szirtes Edina Mókus teljesen más köntösbe öltöztette ezeket a dalokat, amelyeknek van közük egymáshoz, van egy gondolati íve az előadásnak, ez adja a koncertszínházi jellegét. Nemrég Vecsei H. Miklós is belépett ebbe a produkcióba, aminek nagyon örülök. Énekelni is fog, és narrálja a történetet. Úgy érzem, ezzel egy határozott lépést tettünk afelé, hogy milyen jellegű produkcióknak szeretnénk teret adni a jövőben az Omega-ünnep részeként. Remélem, hogy a visszajelzések is bátorítanak majd minket a további kísérletezésre.

– Augusztus 18-án Dér András Testamentum című Omega-emlékfilmjét mutatják be a fesztiválon. Hogyan készült ez az anyag?

– A Testamentum az utolsó olyan anyag, amely Omega név alatt jelent meg 2020-ban, de döntő többségében Mecky munkája és ambíciója volt. Ez valóban egy összegzés, amelynek a felét régebbi dalok, a másik felét újak alkotják. A 2022-ben esedékes, hatvanéves jubileumra készülve egy játékfilm tervét is elindítottuk, aminek megírtam a szinopszisát, de a következő fázisba már nem jutottunk el. Bejött a Covid.

Az elrendelt kijárási tilalom idején Dér András kamerájával néhány éjszakai sétára elkísérte Meckyt a kihalt Budapesten. Ezek az utolsó élő felvételek, amelyek – a család által rendelkezésre bocsátott archívok mellett – a Testamentum emlékfilm részét képezik.

A zenei anyagot, amire a film készült, még Mecky állította össze. A teljes, nyolcvanperces zenéből összevágott egy húszperces keresztmetszetet, ami ennek a Testamentum zenei anyagnak az esszenciája. Végül is ez maradt. Mecky váratlanul meghalt, röviddel előtte a nagyjátékfilm terve is hamvába holt (kísérteties egybeesés), az Omega-történet itt lezárult. Így lett ez a rövid emlékfilm, amiben az élő képeket olykor animáció egészíti ki, Szabó-Nyulász Melinda munkája.

– Augusztus 19-én egy egészen személyes produkciót hallgathat a közönség: Benned szól a dal címmel Szekeres Tamás gitárral mondja el, milyen volt számára az Omegában eltöltött 25 év.

– Szekeres Tamás egy kiváló gitárművész, aki nagyon sok időt töltött az Omegával egy színpadon, szóval alaposan átitatódott az Omega-érzéssel. A saját élményeit természetesen saját eszközével, a gitárjával idézi fel, máshogy megfogalmazva: amit egy szál gitár el tud mondani az Omega világáról.