Fantasztikus buli pezsgővel és borral Budafokon

Budafok-Tétényben a szőlő- és borkultúra eredete egészen a római korig nyúlik vissza. Nem véletlen tehát, hogy ez a hely később az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legnagyobb borkereskedelmi központja lett, ahol a Duna-parti vendéglőkben (amelyeket olyan mesés nevekkel illettek, hogy Kutya Villa vagy Macska Csárda) félkeményre vasalt inggalléros urak üldögéltek valaha, Ferenc József-kabátban, romantikus arcú, „regényes hajviseletű” asszonyságokkal, hogy kóstolgathassák az ország legjobb nedűit.

Az ország borászati centrumává tette ezt a vidéket a Mária Teréza korától kezdve betelepített szőlőműves és kőbányász sváboknak köszönhetően az építőkő kitermelése révén kialakult, közel száz kilométeres pincerendszer is, ahol hatalmas mennyiségű bort lehetett tárolni a Budára érkező termékekből a sokszor díszesre faragott, nagy méretű hordókban.

Törley József révén itt alakult ki az ország első pezsgőüzeme is, amely méltán lett világhírűvé. Aztán 1901-ben Darányi Ignác Budafokon hozta létre az ország első pincemesteri tanfolyamát, mely akkor az ország legmagasabb szintű szőlészeti, borászati képzését nyújtotta. Ma is itt működik az ország leghíresebb borászati középiskolája, a Soós István Borászati Technikum és Szakiskola.

Néhány évvel később elkészült az országos borárverési csarnok, ahol a bortermelők árveréseken értékesíthették minőségi boraikat. Budafokon az 1900-as évek elején már 302 kereskedelmi borpincészet üzemelt.

Méltán nevezik tehát Budafok-Tétényt ma már Budapest bornegyedének, ahol minden szüretidőben megszervezik Dél-Buda legnagyobb kulturális és gasztronómiai fesztiválját, a Budafoki pezsgő- és borfesztivált.

Budafoki borfesztivál (Forrás: Facebook)

Az idei rendezvényt szeptember elsején este nyitja meg Tarlós István volt főpolgármester, a rendezvény fővédnöke a helyi Piactéren, de köszöntőbeszédet mond Karsay Ferenc polgármester és Németh Zsolt országgyűlési képviselő is. A rendezvényen különleges minőségű hazai pezsgők és borok, ingyenesen látogatható programok,

sokszínű zenei kínálat várja a vendégeket, olyan fellépőkkel, mint a Barabás Lőrinc Quartet, a Roy és Ádám, a Zenevonat az LGT sztárjaival vagy Ferenczi György és a Pesti Rackák, illetve a Konyha zenekar.

A fesztivál ideje alatt számos pincészet italaiból válogathattunk: megkóstolhatjuk Budafok díjnyertes vörös- és fehérborát, valamint pezsgőjét, de dönthetünk a vendégborászatok mellett is. A pincéket meg is lehet látogatni, hiszen nyitva lesznek a rendezvény alatt, és pincesétákat is lehet tenni ezeken a helyszíneken, ahol szintén lesznek kulturális programok.

Budafoki hordók – a borászati technikum tangazdasága (Forrás: Facebook)

Meg lehet tekinteni az egyedülálló Barlanglakás emlékmúzeumot, a két éve megnyitott kulturális színtéren, a Magdolna-udvarban kiállítások, képző- és iparművészeti programok lesznek, borkóstolókkal egybekötve. És ami különösen fontos,