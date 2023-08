Pusztítás és teremtés – Abel Pann életútja a diaszpórától Izraelig

Pann két alkalommal is járt Magyarországon az 1920-as években, erről és a hozzá kapcsolódó magyar társadalomtörténetről is beszél az új tárlat majdnem száz év elteltével. Azt is megtudhatjuk, hogy fogadtatásában hogyan vett részt Klebelsberg Kunó, a Pannra felfigyelő Kosztolányi Dezső és miképpen reagált kiállítására a korabeli sajtó.