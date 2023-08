Zenei utazás korokon és stílusokon át

Kodály szerint a jó zenész négy ismérve a kiművelt kéz, a kiművelt szív, a kiművelt hallás és a kiművelt értelem. Az immár tizenöt éves Budapest Bár együttes bámulatos tehetségű muzsikusai ezeknek hallhatóan és érezhetően mind birtokában vannak. A zenekar és a hozzájuk csatlakozó énekesek koncertjei időről időre valódi kikapcsolódást nyújtó buli élményével gazdagítják a többgenerációs közönséget.

Tóth Vera és Kiss Tibi a Budapest Bár koncertjén a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, 2023. augusztus 29-én. Fotó: Bach Máté

Nem volt másképp ezen az estén sem, amikor a zenei műfajokat, köztük a cigányzenét, a klezmert, a jazzt, a popot és a rockot egyedülálló stílusérzékkel ötvöző dalok pillanatok alatt magukkal ragadták a Margitszigeti Szabadtéri Színpad nézőterét megtöltő publikumot, akik szeretetüket kifejezve már a koncert kezdetén tapssal csalogatták színpadra a zenekart. Ez a tapssal és ovációval kifejezett lelkesedés az est során egyre nőtt.

A koncert hangulatát már az első dal megalapozta, és a közönség Keleti Andrással együtt énekelte: Stux, maga vérbeli párizsi lett.

Az így megszülető lendület nemcsak kitartott, de tovább fokozódott a közel kétórás koncert alatt. A Budapest Bár kiváló zenészei – Farkas Róbert (hegedű, gitár), Ürmös Sándor (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika), Farkas Richárd (nagybőgő) és Kisvári Bence (dob) – és a nagyszerű énekesek, Behumi Dóri, Németh Juci, Rutkai Bori, Ferenczi György, Keleti András, Szűcs Krisztián, Kiss Tibor, illetve a meglepetésvendég, Tóth Vera előadásában felcsendülő dalok a jelenlévőket kiszakítva a hétköznapokból egy olyan világba repítették, ahol a különböző zenei műfajok színes palettája egyedi hangzásban olvadt egybe.

A változatosan összeállított dallistán egyaránt szerepeltek az együttes zenei gyökereit jelentő, 1920-as és 1930-as évek kávéházi hangulatát megidéző örökzöld, új köntösbe öltöztetett dalok – például Este fess a pesti nő, Ezt a nagy szerelmet, Miért szerettem bele magába?, Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még?, Tíz után –, illetve a későbbi korok slágereinek feldolgozásai és az utóbbi időkben született saját szerzemények, köztük a Húszezer éjszakás kaland és az Égig érő mozgólépcső. A műfaji és a különböző korokon átívelő sokszínűségnek köszönhetően maga a koncert is rendkívül változatos volt.

A XX. század eleji kávéházak világát és a Nyugat folyóirat szellemiségét megidéző előadás a két ismert színművész, Jordán Adél és Vecsei H. Miklós által előadott versek és prózai művekből idézett történetek által vált teljessé.

A két művész az est során énekesként is megcsillogtatta tehetségét. A zene és az irodalom találkozásának egyik varázslatos pillanata volt, amikor Nemes Nagy Ágnes Hová lesz a szerelem? című, Jordán Adél által előadott verse után Kiss Tibor és a Budapest Bár zenekar előadásában felcsendült az Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én című, Orlay Jenő és G. Dénes György által megalkotott dal. Vecsei H. Miklós egyebek mellett a Cseh Tamás tanúságtétele az Istenhez téréséről című szívhez szóló prózából adott elő egy részletet, de a nyolcvan éve született szerző és előadóművész emlékét a Budapest című dal is megidézte ezen az estén.

Egy szabadtéri eseményt mindig különleges élménnyé varázsol a természet közelsége és olykor az időjárás szeszélyessége. Most is benne volt a levegőben az izgalom, de az időjárás kegyes volt a nézőtéren ülőkhöz, csak a koncert záróakkordjához közeledve eredt el az eső. A hallgatóság kedvét ez sem vehette el attól, hogy tovább élvezze a vérpezsdítő hangulatú estét, az eső ellenére is kitartottak. Ezt látva

Farkas Róbert zenekarvezető a fedett színpadra invitálta a közönséget. Sokan éltek is a lehetőséggel, és felmentek a zenekar mellé, hogy együtt mulatva zárják a közvetlen hangulatúvá alakuló, életre szóló élményt ajándékozó estét.

Borítókép: Budapest Bár-koncert a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 2023. augusztus 29-én (Fotó: Bach Máté)