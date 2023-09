Magyar fotókiállítás nyílt a Nanushka New York-i márkatermében + galéria

A megnyitóról készült tudósításban elhangzott: Magyarországnak és az ifjú magyar művészeknek különleges kapcsolata van a fotóművészettel, hiszen olyan klasszikusok látásmódját viszik tovább, mint André Kertész, Robert Capa vagy Moholy-Nagy László.

Ráadásul a világhírű magyar divatmárka, a Nanushka által biztosított színvonalas környezetben láthatja őket elsőként az amerikai közönség

– hangsúlyozták.

Bordán Lili színésznő a műsorban kiemelte: meglepte, hogy milyen fantasztikus miliőben kapott helyet a kiállítás. „Gyönyörűek a fotók” – méltatta a tárlatot. Palotai Csenge, a Liszt Intézet New York igazgatója hangsúlyozta: megtiszteltetés, hogy folyamatosan segíthetik a tehetséges, feltörekvő magyar művészek tengerentúli bemutatkozását. Mint mondta, bízik benne, hogy a különleges magyar látásmódot megszereti a New York-i közönség.

A kiállító művészekről szólva kiemelte: fiatalok, tehetségesek és szerethetők.

Többen már nemzetközi sikereket is elértek, úgyhogy reméljük, most az Amerikai Egyesült Államokban is megismerik és megszeretik őket – mondta. Robert Capát idézve úgy fogalmazott, „nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenni”. „Hát itt vannak most a magyarok és nagyon tehetségesek” – hívta fel a figyelmet a művészekre.

A Liszt Intézet New York és az EDGE Communications művészeti ügynökség közös szervezésében, a Magyar Divat & Design Ügynökség közreműködésével szerdán nyílt tárlaton Ajkai Dávid, Albert Alianna, Barna Bálint, Bolla Vivienne, Donka Panna, Lábady István, Martin Wanda és Varga Marietta alkotásai láthatók.

A jövő szerdáig zajló New York-i Divathét a divatszakma egyik meghatározó globális programja.

A Photo Couture című tárlat az első, New York-i bemutatkozás után több helyen látható lesz. A magyar közönség október 19. és 22. között az Art Photo Budapesten, az Art Market Budapest kísérőrendezvényén láthatja a kiállítást.