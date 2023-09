Októberben érkezik a 12. Hegedűkészítők Szalonja

A Hegedűkészítők Szalonja programsorozat részeként október 14-én és 15-én is hangszerkiállítás várja az érdeklődőket, amelyre díjtalan a belépés. De részt lehet venni egy hangzáspróbán is, amikor a kiállított hangszerek és vonók megszólalnak a jelenlevő művészek kezei között.

Majd az est folyamán a nagyteremben a világhírű erdélyi prímás, Zerkula György unokája, a klasszikuszenész ifj. Zerkula György, a Berni Szimfonikus Zenekar első hegedűse érkezik, aki Mali Emesével (zongora), valamint a Lajtha László Kvartettel muzsikál.

Október 14-én és 15-én újra a vonós hangszerek uralják a Fonót, érkezik a 12. Hegedűkészítők Szalonja. Forrás: Fonó Budai Zeneház

Vasárnap a szalon visszatérő zenekara, a kiváló Somogyi Vonósnégyes ad ingyenes koncertet 14 órától, ahol megszólaltatják a kiállítók hangszereit és vonóit is.

– Megtiszteltetés, hogy nagy és jelentős művészek fogadták el a meghívásunkat a rendezvényre az elmúlt több mint tíz évben, így Keller András, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin, Banda Ádám, Gwendolyn Masin más műfajokból Lajkó Félix, Roby Lakatos, és nagy öröm, hogy visszatérő fellépő nálunk a kiváló Somogyi Vonósnégyes.

Az a tapasztalatunk, hogy a hazai hangszerek iránt a fiatalok érdeklődnek egyre többen. Az új nemzedék megtanult bízni a magyar hegedűkészítőben és számunkra ez a legnagyobb öröm!

– mondta el Faragó-Thököly Márton hegedűkészítő, a szalon alapítója.

– A kiállítás anyaga, a kiállítók több meghívást kaptak külföldre és itthonra egyaránt. Így ez a kiállítás járt már Torontóban, a Kárpát-medencében több helyszínen és a környező országokba is elkerült, de leginkább itt, Magyarországon erősödött meg ez a bizalom. Fontos fesztiválok fogadtak be bennünket, így most már nem először a Fesztiválakadémia Budapest, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin fesztiválja – tette hozzá Faragó-Thököly Márton.

Szombaton és vasárnap is a hangszerkiállítás mellett borkóstoló várja az érdeklődőket, a nedűket az Egly Szőlőbirtok és Borászat hozza a Fonóba, akik a sümegi vár tövében, az ötszáz éves püspöki palota pincéjében keltették új életre a borkészítést.





A Hegedűkészítők Szalonjának idei kiállítói: Adonyi Iván, Bárdi Szabolcs, Etzler Bernd, Faragó-Thököly Márton, Ficsor Gergely, Gollob Balázs, Héjja János, Holló Bence, Kovács Tibor, Kőrösi Ferenc, Lakatos László, Nagy András, Orsós Tamás, Popara Nikola, Székely Márton, Szűcs Péter

A szombati koncertekre jegyek ITT válthatók.

További információk az esemény Facebook-oldalán olvashatók.

Borítókép: Október 14-én és 15-én 12. alkalommal várja az érdeklődőket a Hegedűkészítők Szalon a Fonóban (Fotó: Laskovity Ervin)