Ma, október 28-án 9 órától a Mesél az őszi erdő című családi napon megtudhatják az apróbbak és nagyobbak, hogyan készülődnek az erdő-mező élőlényei a télre. Az állatok egy része a hidegebb hónapok közeledtével felkészül a nehéz időkre. Közülük sokan átalusszák ezt az időszakot, de vannak melegebb vidékre költözők, vannak itthon menedéket keresők, és olyan is van, aki ilyenkor érzi magát igazán jól a bőrében. Lombhullató fák, hétalvó mormoták, pelék, denevérek, a jég alatt úszkáló vagy az iszapban telelő halak, farönkök alatt vagy az avarban megbúvó varangyok, szalamandrák és megannyi érdekesség várja a gyerekeket az interaktív standoknál.

Gyermekprogramok sorozata várja a családosokat (Fotó: Németh András Péter)

Október 30-ától november 3-áig minden nap reggel 9 órától egzotikus állatbemutatóval készül az intézmény. Ki az, aki kedveli ezeket a különös állatokat? Ki tart a kígyóktól, a pókoktól és skorpióktól? Minden érdeklődőnek itt a helye! Most van rá alkalom, hogy megismerjük ezeket a „nemszeretem” állatokat, s aki elég bátor, az akár kézbe is foghatja, megsimogathatja őket. Vörösfarkú boa, fekete patkánysikló, gabonasikló, királysikló, korallsikló, amúrsikló, tarantula, erdei óriás skorpió, óriás ezerlábú, sisakos és párduckaméleon várja a bátrakat az őszi szünetben.

November 3-án 16 órától, a magyar tudomány napján is különleges rendezvény járja körül a mesterséges intelligencia és a természettudományok kapcsolatát. Szó lesz arról, hogy hogyan segíti napjainkban a mesterséges intelligencia (MI) a természettudományos kutatásokat, vagy hogy hogyan halad az emberiség technológiai evolúciója a jövőben, tudunk-e élhető jövőt teremteni a technológia segítségével? Ezek az előadások a helyszínen ingyenesen megtekinthetők, de online élőben is folyamatosan követhetők a múzeum YouTube-csatornáján.

Előadást tart Dr. Rab Árpád jövőkutató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Németh Endre matematikus, Dr. Bálint Zsolt főmuzeológus (Magyar Természettudományi Múzeum), illetve Dr. Zsebők Sándor tudományos munkatárs (Ökológiai Kutatóközpont) is.

November 4-én 9 órától kezdetét veszi a robotkutya-bemutató. A gyerekek és felnőttek megismerkedhetnek a 12 kilogrammos, négylábú robotplatformmal, amely követi gazdáját, sétál, fut, terheket cipel, lépcsőzik, sőt ugrik, pacsit ad, és még két lábon is áll. Ezek a mozdulatok emberként egyszerűnek tűnhetnek, de a robotika számára igazi forradalmat jelentenek. Érdemes eljönni és találkozni a különös „háziállattal”! Ugyanezen a napon délután 5 órától pedig asztrofotótárlat nyílik, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének rendhagyó és látványos rendezvénye.

Borítókép: A robotkutya mindenkit levesz a lábáról (Fotó: Czeglédi Zsolt)