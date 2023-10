Csiby Gergely: Nagyon megörültem Benjamin szerepének

– Dicső Dániellel négy éve dolgoztunk először együtt, amikor a Rózsavölgyi Szalonban a Végszó című előadást rendezte, én Gálvölgyi János unokáját alakítom benne, még ma is műsoron van a produkció – fogalmaz Csiby Gergely a Duol.hu-nak adott interjúban. Hozzáteszi: a rendezővel kölcsönösen sikeresnek ítélték a közös munkát, ezért nagyon megörült, amikor őt kérte fel Benjamin szerepére a Diploma előtt című előadásban.

Csiby Gergely színművész (Forrás: Vígszínház)

Mint mondja, a dunaújvárosi csapat sem volt ismeretlen neki, hiszen tavaly ő rendezhette a Kőszegi Várszínház negyvenedik évfordulójának jubileumi előadását, az Ígéret ostromát, Őze Áron volt Jurisics Miklós, és mellette még számos dunaújvárosi kolléga szerepelt a produkcióban.

Akkor már kicsit közelebb kerültem a Bartókhoz, ám színészként ez az első alkalom, hogy itt dolgozhatok. Öröm ebben a nyugodt közegben alkotni. Egészen szép, parkos terület veszi körbe a Bartók épületét, gyakran sétálok ott. Jó bemenni a színházba, szeretem azokat, akikkel próbálunk, és szeretem a színház munkatársait is, fantasztikus társaság, óriási szakmai tudással. Őze Áron igazgató jó színházat csinál Dunaújvárosban

– fogalmaz Csiby Gergely.

Az interjúban szó esik arról is, hogy az Oscar-díjas moziban Dustin Hoffman harmincévesen játszotta el Benjamin szerepét, Csiby pedig novemberben ünnepli a 31. születésnapját. – Egy húszéves fiút kell játszani. Sokszor mondták már nekem, hogy még mindig kölykös arcom van, ám egy húszas éveinek elején járó fiatalember más életfeladatokkal szembesül, mint egy harmincas. A próbák során is arra fektetünk hangsúlyt, hogy hitelesen vissza tudjam adni Benjamin vívódásait, problémáit, az őt feszítő energiákat. Tíz évvel ezelőtt engem is hasonló kérdések foglalkoztattak: mihez kezdek az életemmel, mi vár rám, mi értelme van ennek az egésznek? – fogalmaz a színész.

Csiby Gergely a színészkedés mellett rendez is, legutóbb februárban volt bemutatója – Seress Zoltánnal, Györgyi Annával, Fekete Lindával, Király Dániellel.

Nagy ajándék volt ez számomra. A rendezői munkákból színészként is sokat tanultam. E két dolog gyakran egymást segíti, építi. Szeretem, hogy rendezőként gyakorlatilag a semmiből építünk fel valamit közösen. Izgalmas látni, átélni, ahogy egy előadás megszületik, és tanulságos, hogy minderre a közönség miként reagál a színházban

– mondja a színész az interjúban, amelyben New York-i tapasztalatairól is mesél, egy szemeszteren keresztül ugyanis Manhattanben tanulhatott. – Pont annyi idős voltam, mint a Diploma előtt Benjaminja. Elsőre nem vettek fel a budapesti színművészetire, és azt éreztem, hogy valamerre el kell indulnom…

A Herbert Berghof (HB) Stúdióban tanulhattam, ahol korábban megfordult többek között Ben Stiller és Robert De Niro is. A HB egy egészen kiváló szakmai műhely Manhattanben. Remek tanáraim voltak, főként emberileg tanultam nagyon sokat arról, miként lehet boldogulni teljesen egyedül, alig húszévesen az egyik legnagyobb világvárosban. Gyorsan kellett felnőni.

Csiby Gergely most szabadúszó, amivel szerinte nincs semmi baj, bár, mint mondja, ez egy küzdelmesebb, harcosabb út, s néha eszébe jut, hogy jó lenne újra társulatban léteznie. A filmes munkák is megtalálják, feltűnik például a pénteken induló Tündérkert című sorozat három epizódjában is, derül ki az interjúból.

Borítókép: Csiby Gergelyt hamarosan a Diploma előtt című darabban láthatja a közönség (Fotó: Laczkó Izabella)