– Én is szeretek valahova tartozni: a színházam társulatához, a zenekaromhoz, a menedzseremhez, tudni azt, hogy nekem vannak ők is, egy család – mondta Keresztes Ildikó Lentulai Krisztiánnak, arra a jelenségre utalva, hogy a fiatalok gyakran képesek koncerttermeket megtölteni, olyan előadókért rajongani, akikről a náluk idősebb generációk még csak nem is hallottak. Hozzátette: mindezek ellenére általános iskolás korában éppen az idegesítette, hogy mindenki ugyanazért az együttesért, az ABBA-ért rajongott: – Úgy gondoltam, én másmilyen akarok lenni, és elkezdtem Janis Joplint hallgatni – mondta, kiemelve: akkoriban azonban nem volt jellemző az a kiközösítés, amit manapság hallani a szülőktől.

Most, hogy az interneten mindent megkapsz, nem úgy van, hogy rohantál, mint én, a Luxor áruházba Marosvásárhelyen, hogy megérkezett három darab magyar bakelitlemez, hogy odaérjek, mert eltűnik öt perc alatt. Milyen érték volt az!

– idézte fel az akkori időket az énekesnő.

Keresztes Ildikó azt is elárulta, igen sokféle zenéért tud rajongani, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy top 10-es zenei listáján Tina Turner, az Edda és az East jól megfér a Scissor Sisters és a Toto mellett.

A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni és megnézni:

Borítókép: Keresztes Ildikó (Fotó: Szabolcs László)