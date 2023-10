A feledhetetlen rocknagyi: Tina Turner-emlékkoncert az Erkel Színházban

A koncert szervezőjének birtokába került egy vászonfestmény, amely Tina Turner 1990-es barcelonai koncertjének pillanatfelvétele alapján készült. Ezt a képet bocsátják árverésre, a befolyt összegből az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület és az Osiris Állat- és Természetvédő Alapítványt támogatják. A pénzt a koncerten adják át.

45 évesen már világsztár volt Tina Turner. Fotó: AFP/Bertrand Guay

A koncerten elhangzik többek között a Private Dancer, a Proud Mary, a Simply the Best, a Golden Eye, a Mick Jaggerrel közös It’s Only Rock ’n’ Roll, a David Bowie-val énekelt Tonight, a Brian Adams-szel előadott It’s Only Love vagy az Eros Ramazzottival sikerre vitt Cosas de La Vida is.

Tina Turner az ötvenes évek végétől húsz éven át dolgozott együtt későbbi férjével, Ike Turnerrel.

A bántalmazó kapcsolatból kilépve 1976-ban indította el szólókarrierjét, és 45 évesen lett világsztár.

A rocktól a diszkóig sok mindent kipróbált. 1984-ben a rocktörténet egyik legnagyszerűbb visszatérését produkálta: Londonban készült, Private Dancer című lemezéből 12 millió példány kelt el, négy Grammy-díjat kapott érte, a What’s Love Got to Do with It című dallal az akkor 45 éves Tina Turner a slágerlista élére ugrott Amerikában.

A világsztárrá vált énekes telt házas arénakoncertek főszereplője volt, lemezei milliós példányszámban keltek el.

A kilencvenes évektől ritkábban lépett fel, énekesnői pályafutásának ötvenéves jubileumán tartott turnéja 2008-ban az évad legsikeresebb koncertkörútja lett. Albumaiból több mint kétszázmillió fogyott világszerte, az ő koncertjeire váltották eddig a legtöbb jegyet, 2021-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Az életét feldolgozó Tina – The Tina Turner Musicalt a Broadway-n mutatták be 2019-ben.

A 83 éves Turner a nemzetközi vese világnapon, március 9-én beszélt egészségügyi küzdelmeiről, és elárulta, hogy súlyos veszélynek tette ki magát, mivel nem vette komolyan 1978-as diagnózisát a magas vérnyomásáról. Turner márciusi bejegyzése bepillantást enged utolsó, küzdelmes napjaiba: