A londoni Designmúzeumban nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy bemutassák a Barbie-k 65 éves történetét. A baba Ruth Handler amerikai üzletasszonyhoz köthető, aki 1959-ben találta ki. A Mattel által gyártott baba hamar sikeres lett, és pár év alatt az egyik legismertebb termékévé vált.

Barbie baba az Óbudai Múzeumban (Fotó: Teknős Miklós)

A hosszú combú, szőke modellbabák hamar meghódították a világot, és egy új szépségeszményt képviseltek.

A londoni Designmúzeumban nemcsak maga a baba lesz a kiállítás középpontjában, hanem évről évről változó divatja és tárgykultúrája is.

Tim Marlow, az intézmény igazgatója kiemelte, hogy a Barbie számos korosztályhoz kötődik, és minden egyes generációval alakul is maga a játék baba is. A kiállítás kurátora azt ígéri, hogy eddig soha nem látott tárgyakat is bemutatnak a kiállításon, ugyanis sikerült a kaliforniai Barbie baba archívummal is együttműködést kötniük.

Aki nem akar az Egyesült Királyságba utazni, az Óbudai Múzeum állandó játékkiállításán is.találkozhat Barbie babákkal.

Borítókép: Részlet a Barbie című filmből (Forrás: Warner Bros./Collection Christophel/AFP)