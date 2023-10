Tápai Szabina után húga, Andi is úgy döntött, előbújik a sötétből és megmerítkezik a nagy celebmedencében. Ám amikor rábólintott a taktikai párkereső reality „főszerepére”, lehet, nem sejtette, hogy egyből a medence legmélyére kell úsznia. De vajon a tévézésben régi motorosnak számító Liptai Claudia sem érezte, hogy nem ezzel a műsorral kellene előbújnia a fényre? Mert hiába a flitteres koktélruha, a főnözött frizura, a tökéletes dívasmink és a sziporkázó narrációk, ha egy színvonaltalan, szekunderszégyent okozó produkció háziasszonya az ember.

A Viasat3 új realityjében Tápai Andi keresi a szerelmet (Fotó: Viasat3)

A Szingli vagy svindli koncepciójánál csak a szereplőgárda szomorúbb. Tápai Andi arra vállalkozott, hogy egy reality keretében keres szerelmet, de meglepetésként érhette a fantáziátlan casting, azaz, hogy a műsorba kizárólag az esztétikai értékeket előtérbe helyező, tetkós macsókat válogattak be (egyikük kapott is egy „Igazi macsóhímzés” feliratú pólót). Persze, az üresfejű szépfiú sztereotípiát eloszlatandó mindegyikük bemagolt egy jól hangzó mondatot, miszerint: „nekem egy lánynak nemcsak a külseje, hanem a belseje is számít.” Ez olyannyira így van, hogy a 26 éves Bucó nevű vállalkozó bemutatkozásában így fogalmaz:

A zsánerem alacsony, kerek s…ggű, gyönyörű arcra, testre. Figyel magára, igényes nagyon

de azért hozzáteszi: az sem árt, ha „valamilyen szinten önazonos vagy öntudatos, tehát tudja, mit akar nagyjából az életében.” Nos, izgulhatunk, hogy Andi nagyjából megfelel-e Bucó elvárásainak. És persze fordítva is, hiszen nagyon nem mindegy, hogy Andi melyik nagy bicepszű, tetovált ürgét választja. A tíz fiú mind szinglinek mondja magát, négynek azonban titokban párja van. Andi feladata az, hogy kinyomozza, ki a svindli, azaz ki kamuzik. Csak akkor nyerheti meg a húszmilliót, ha minden svindlit lebuktat.

A svindlik barátnői egy szomszédos villába költöznek be, és végig kell nézniük, hogy megcsalják őket. Ez nem mindenkinek okoz problémát, az egyik versenyző párja úgy fogalmaz, hogy neki húszmillióért BÁRMI belefér, így valószínűleg azt se bánja, ha szerelme egy ágyban köt ki Andival. A húsz milla mégiscsak húsz milla…

Ha a végén Andi egy olyan fiút választ, akiről tévesen hitte, hogy szingli, akkor a srác és a párja nyerik a pénzt, és ő pedig üres kézzel megy haza.

Egy-egy epizódban kiscsoportokban vagy egyesével randizhatnak a lovagok a lánnyal, aki a találkák és a csoportdinamika alapján próbálja kiszűrni, ki a kamugép, és ki az, aki valóban szingli. Eddig ez kevés sikerrel megy neki. A Lódító hódító-pólós fiú csókkal bizonyítaná, hogy szingli, van, aki óvatosabb, s így próbálja elnyerni a lány bizalmát. A legtöbbször azonban úgy érezzük, a fiúknak sem a pénz, sem a lány nincs a fókuszukban, csak a kakaskodás, izomméregetés megy, hogy „ki a Jani a háznál”. De, hogy zárásképp egy szép mondatot is kiemeljünk: „A nő a férfinak a szebbik oldala” – fogalmaz a horvát származású versenyző, Dejan. Ennél több értékelhető gondolatot aligha találnánk a műsorban.

