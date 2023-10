Megújult Kalotaszeg ékszerdoboza, a körösfői református templom

Magyarország Kormánya részéről Hoppál Péter vett részt ma a templomfelújítási hálaadó püspöki istentiszteleten Körösfőn és köszöntötte a magyar református gyülekezetet Magyarország Kormánya képviseletében, Kató Béla erdélyi református püspök, Vincze Minya István kalotaszegi esperes és Károly Károly lelkész meghívására. Mint közösségi oldalán írta: – Átadtuk a felújított körösfői református templomot. Nem csak az épület újult meg, hanem a kerítés, a járda az orgona és az imaterem is. Az építkezést a magyar kormány 15 millió forinttal támogatta – írta Hoppál Péter. Vákár István a Kolozs Megyei Tanács alelnöke is beszámolt a közösségi oldalán a templom felújításáról: – Úgy gondolom, nemcsak a köveket, hanem a lelkületet is néha meg kell újítani, amely csak Isten közelségében válhat igazi, értékeit megőrző és építő közösséggé. Ha kitartóak vagyunk hitben, maradandót alkothatunk életünk minden területén. Köszönjük Magyarország kormányának, az Erdélyi Református Egyházkerületnek és mindazoknak, akik hozzájárultak Isten hajlékának megújulásához! Kívül-belül megújulva várja a híveket alkalomról alkalomra a Körösfői Református Egyházközség temploma. Kívánjuk, hogy minél gyakrabban tudja élettel megtölteni ezt az ékszerdobozt a közösség! – mondta az alelnök.

Templomfelújítási hálaadó püspöki istentiszteletet tartottak Körösfőn. Fotó: facebook

A körösfői református templom története

A mai templom középkori elődje feltehetőleg a XV-XVI. század fordulóján épült, a kolozsvári reformáció hatására református hitre tért kalotaszegi vidék egyik legfontosabb központja volt. Az 1600-as évektől már virágzó egyházként emlegetik a források, a török-tatár dúlások által lerombolt középkori templom újjáépítése is ebben az időszakban kezdődik meg. A korábbi templom átépítésével 1764-ben készült el a fallal körülvett, négy fiatornyos, kazettás mennyezetű templom oszlopos előtérrel. Jelenlegi formáját az 1833-34-es bővítéssel nyerte el, a templom cintermének déli kőkerítésébe ekkor falaztak be két római kori szarkofágot. A korábbi reneszánsz virágdíszes fakazettás mennyezet újragondolása Umling Lőrinc nevéhez fűződik. A szász mester 135 panelt festett a 225-ből, a nyugati és keleti karzaton további munkái csodálhatók meg. A templom 1841-es orgonája a nagyváradi Kolonics István orgonakészítő mestert dicséri. Különleges darabja a templomnak II. Rákóczi György ajándéka, egy szépen mintázott török szőttes. Az 1660-tól őrzött ereklye az itt sebeire gyógyírt találó nagyúr történelmi emlékezete, a helyiek büszkesége.A kalotaszegi népi motívumok jelennek meg a belső dekoráció egészén, látványosak a piros írásos varrottas terítők, a díszes padozat és úrasztal is. A templomtoronyból gyönyörű kilátás nyílik a környékre. Érdemes fejet hajtani a templom mellett 1995-ben emelt, 1849-ben, a közelben elesett, hősi halált halt Vasvári Pál emlékműve előtt. A templomdomb alatt a 48-as szabadságharc emlékére kopjafát emelt az utókor.