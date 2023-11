A Tankcsapda és a Kosheen is ott lesz a VéNégy Fesztiválon jövőre + videó

Élő zenekari show-val érkezik a Dunakanyarban megrendezett VéNégy Fesztiválra a Kosheen – közölték az esemény szervezői. A legendás drum 'n' bass, trip-hop trió neve azok számára is ismerősen csenghet, akik a kétezres évek elején még nem jártak bulizni. A formáció olyan világslágereket jegyez, mint a Hide U vagy a Catch. 2001-ben a Resist című albumukkal robbantak be a zenei életbe, onnan az európai toplisták élére és a fesztiválok nagyszínpadára. Számos díjat bezsebeltek, végigturnézták a világot, hazánkban is többször jártak. Koncertjeiken elementáris energiák szabadulnak fel, az énekesnő, Sian Evans karizmatikus jelenléte, szenvedélyes előadásmódja teljesen magával ragadja a közönséget.

A VéNégy Fesztivál egyik sztárfellépője a Kosheen lesz. Fotó: Michal Ivanega

Elektronikus zenében a nyitónapon sem lesz hiány, koncertet ad az Analog Balaton, valamint visszatér a Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck alkotta osztrák duó, a Cari Cari és az Elefánt, akik ezúttal a nagyszínpadot fogják felrobbantani. A fesztivál pénteki napját az őrült mód hasító, rekordidő alatt telt házas bulikat produkáló hiphop-fenegyerekek, Beton.Hofi, Co Lee és Dzsúdló fogja uralni.

A zárónap a rock jegyében fog telni, Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekarával, a Tankcsapdával az élen.

A jegyértékesítés november 7-én indul, a kedvezményes bérletek 72 órán keresztül lesznek elérhetőek, a diákbérletekhez december 29-ig ajándék kempingbérlet is jár.

A VéNégy Fesztivál egy természetközeli és családbarát rendezvény, egy hely, ahol a diákoktól a kisgyermekes családokon át egészen az idősebb korosztályig mindenki megtalálja a maga szórakozását. A szervezők célja, hogy hosszú távon is megőrizzék a rendezvény családias jellegét, fontos missziójuk a színház népszerűsítése, valamint az értéket közvetítő összművészeti programkínálat.

Művészeti fesztivál vagyunk, nem célunk túl nagyra nőni vagy beállni a több tízezres tömegeket mozgató mainstream fesztiválok közé. A növekedés irányát nem a mennyiségben, hanem a kínálat sokszínűségében és a minőségben látjuk. Bár évről évre egyre több látogató fordul meg az eseményen, 2023-ban már több mint 13 000 főt köszönthettünk Nagymaroson, mégis a legnagyobb öröm, amikor azt a visszajelzést kapjuk a fesztiválozóinktól, hogy a VéNégy azért más, mint a többi, mert lelke van

– tette hozzá Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató.

Borítókép: A VéNégy Fesztivált a Tankcsapda koncertje zárja majd (Fotó: VéNégy Fesztivál)