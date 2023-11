Elűzik a sötétséget a Tomi, Polli és a varázsfény kis hősei a mozikban

A stop-motion technikával készült bábanimáció izgalmas, fordulatos nyomozásra invitál kicsiket és nagyokat az ódon bérház falai közé. Ott lakik a 11 éves Tomi, aki születése óta rendelkezik egy rendkívüli tulajdonsággal: a szó szoros értelmében ragyog. Bár a szülei mindentől védik, a szomszédjába költöző különc kislány, Polli kicsalogatja a csigaházából. Együtt vállalkoznak arra, hogy megfejtik a ház szellemének rejtélyét, legyőzik a házukat egyre jobban beterítő sötétséget és újra napfényt hoznak a lakók életébe.

A 11 éves Tominak születése óta rendkívüli tulajdonsága van: a szó szoros értelmében ragyog (Forrás: Vertigo Média)

A barátságról, első szerelemről, fényről és sötétségről mesélő alkotás Filip Posivac első egész estés filmje, amelynek vezető animátora az Oscar-díjas Péter és a farkas című bábfilmen is dolgozó Papp Károly Kása volt. Mellette a kelet-európai szakemberekből álló stáb magyar gárdáját erősítette még Lukács Péter Benjamin hangmester, a Testről és lélekről dallamait is jegyző Balázs Ádám zeneszerző és Osváth Gábor producer, aki többek közt a Nagykarácsonyt, a Szép csendbent és a Foglyokat is készítette. A magyar változathoz kiváló szinkron is született, köszönhetően Gyetvai Martin, Pesztericz Mili, Ónodi Eszter, Kocsis Gergely, Schell Judit, Fodor Tamás, Major Erik, Csákányi Eszter és Hegedűs Johanna közreműködésének.

A Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon és a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyprogramban szereplő, az 56. Sitgesi nemzetközi filmfesztiválon pedig a Legjobb Egészestés Animációs Film díját elnyerő Tomi, Polli és a varázsfény című alkotást Magyarországon a Vertigo Média forgalmazza.

Borítókép: Jelenetfotó a díjnyertes bábanimációs filmből (Forrás: Vertigo Média)