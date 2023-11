2018 őszén néhányan – Farkas Ádám, Kodolányi Gyula, Kulin Ferenc, Orosz István, Zelnik József, később Mezey Katalin és Gazsó L. Ferenc is csatlakozott – többször találkoztunk a Selyemgombolyítóban, hogy a kultúra, a kultúránk, a művészet, a művészetünk lehetőségeiről és lehetetlenségeiről beszélgessünk. Vita közben formálódott a cél: egy lap, s később egy hozzá szervesen kapcsolódó galéria létrehozása Országút címmel.Vita közben formálódott a cél: egy lap, s később egy hozzá szervesen kapcsolódó galéria létrehozása Országút címmel. A nevét Farkas Ádám ihlette. Bár tudtuk, hogy sok lap és sok galéria van, és kevés figyelem, azért sarkalt minket a tudat, hogy régi koránjöttségeinket valahogy szervesen elhelyezzük az időben, s találjunk egy nyulak járta ösvényt, amely akár országúttá is fejlődhet. Eddigi munkánk képzőművészeti részének első összefoglalója ez a kötet, amelyet Bánki Ákos, a lap szerkesztője és a Galéria kurátora érzékenyen állított össze. Kreatívan formálva és bemutatva elképzeléseinket arról a minimálprogramról, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy a nyúl először is életben akar maradni az országúton, és addig fut garabonciásként, amíg ő maga lesz az út.

Felismerésünk egyszerű volt: a modern (ma már nem kérdezzük, mi is az) észrevétlenül elavult. Minden