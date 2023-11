Papp Mátyás zeneszerző első lett Litvániában

A fiatal művész Too close to the Sun című zongoraötösével a verseny junior kategóriájában győzött. A nemzetközi megméretést kétévente rendezik meg, ahovl a junior kategóriában a 21 év alatti zeneszerzők indulhatnak zongorás trióra, vonósnégyesre, zongoraötösre, vegyes kamaraegyüttesre, kórusra, illetve vonószenekarra írott művekkel – számolt be róla a Papageno.

Az öttagú zsűri – amelynek tagjai Lettországból, az Egyesült Királyságból, Litvániából, az Amerikai Egyesült Államokból és Észtországból érkeztek – 17 országból beadott ötven pályaművet bírált el.

A döntőbe jutott darabokat 2023. november 18-án a vilniusi litván nagyhercegek palotájában megrendezett koncerten mutatták be, a Vilnius 700 éves alapításának évfordulójára rendezett eseménysorozat részeként.

Papp Mátyás Too close to the Sun című kvintettjét itthon december 4-én hallhatja élőben a közönség a Zeneakadémia Solti termében a Zeneakadémia és a Képzőművészeti Egyetem koncertjén.

Borítókép: Papp Mátyás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harmadéves hallgatója (Forrás: Facebook/Papp Mátyás)