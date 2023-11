Spanyol filmes remekművek az Urániában

A filmek többsége a hétköznapi élet nagy kérdéseiből indul ki, a kisemberek vágyait, örömeit és botlásait ragadja meg, hol humoros formában, hol együttérző drámaisággal, hol pedig thrillerbe csomagolva. Mindezt olyan kitűnő színészek előadásában, mint Emma Suárez, Anna Castillo, Alberto San Juan, Paco León vagy az idén mindössze tízévesen berlini Ezüst Medve-díjat nyert Sofía Otero. A rendezői névsor is impozáns, és az irodalomszerető közönség számára külön öröm, hogy Elvira Lindo első rendezése, a Valaki, aki törődik velem is szerepel a programban. Az írónő 2019-ben a Diálogos spanyol–magyar irodalmi beszélgetéssorozat vendégeként személyesen is járt már a moziban. A bemutatott alkotások közül hat csak a filmhéten lesz látható. A vetítések eredeti (spanyol, egyes esetekben baszk) nyelven és magyar felirattal kerülnek a közönség elé.

November 21-én, kedden a kortárs spanyol film egyik legsokoldalúbb rendezője, Álex de la Iglesia új filmjével, A negyedik utassal indul a filmhét.

A történet főhőse, Julián egy „telekocsival” fuvaroz alkalmi utasokat. Egyik állandó útitársa a csinos és fiatal Lorena, akinek a középkorú férfi a következő útjukon készül szerelmet vallani. Tervét egy nem várt, problémás utas sodorja veszélybe. A kitűnő szereplőgárda élén Alberto San Juant (Szenvedélyes szomszédok, Péntek Barcelonában) láthatjuk.

Jelenetfotó a nyitófilmből, A negyedik utasból. Fotó: Diego Lopez Calvin

Félix Viscarret rendező két filmmel is képviselteti magát az idei válogatásban. Szerdán, november 22-én az Idegen a szekrényben (16) című abszurdját láthatjuk, amelynek hőse váratlanul elveszíti a munkáját. Damián, akit a színész-rendező Paco León (Carmina megoldja, Szex receptre) formál meg, elkeseredésében el akar bújni a világ elől. Egy bútorszállító kocsin, egy szekrényben talál menedéket, és végül egy család otthonában köt ki, ahol láthatatlan, titkos lakótárssá alakul.

Szerdán – a magyarországi premiert megelőzően – vetítik az Európai Filmdíj FIPRESCI-díjára jelölt A méhek húszezer fajtája (16) című drámát is. Estibaliz Urresola Solaguren debütáló nagyjátékfilmjének világpremierje a Berlinale versenyprogramjában volt, ahol a főszerepet alakító Sofia Otero elnyerte a legjobb alakításért járó elismerést, és ezzel a filmtörténet legfiatalabb Ezüst Medve-díjazottja lett. Ugyanakkor az édesanyát alakító Patricia López Arnaiz játékát is számos fesztiválon díjazták.

November 23-án, csütörtökön három új filmmel találkozhatunk a programban. A Gabriela Ybarra nagy sikerű önéletrajzi regényéből készült A vacsoravendég egy családi múltfeltárás hangsúlyos történelmi háttérrel. A fiatal főhősnő (Susana Abaitua) édesanyja betegségének árnyékában próbál többet megtudni a család kibeszéletlen traumájáról; érzelmileg megközelíthetetlen apját igyekszik szóra bírni, hogyan élte át, amikor a hetvenes években a nagypapát elrabolta az ETA baszk nacionalista függetlenségi mozgalom.

Irodalmi alapokból, Paco Bezerra darabja alapján született a másik csütörtöki bemutató, Az ismeretlen lány című thriller is, amelyről a Cinemanía kritikusa az írta: „Mozi a legtisztább formájában. (…) Utazás az emberi vágy legmélyére.” A Manolo Solo által alakított, középkorú Leo chaten ismerkedik meg egy fiatal lánnyal, Carolinával (Laia Manzanares), akivel sikerül elhitetnie, hogy még csak tizenhat éves. Egy eldugott parkba beszélnek meg randevút, ahol hamarosan kiderül, hogy Carolina sem olyan szende, mint amilyennek látszik.

A nap harmadik újdonsága Jaime Rosales új rendezése, a Vadhajtások Anna Castillo főszereplésével, akit már számos főszerepben láthatott a Spanyol Filmhetek közönsége (Olajfa, Eltitkolt történetek, A Földközi-tenger törvényei). Most egy érzelmekkel teli fejlődéstörténetben tér vissza:

egy huszonkét éves anyát alakít, két kicsi gyerekkel. Beleszeret egy zűrös srácba, de minél több időt tölt vele, annál bizonytalanabbá válik közös jövőjükben. Castillót Goya- és Gaudí-díjra, valamint a kritikusok díjára is jelölték a főszerep megformálásáért.

November 24-én, pénteken jön Felix Viscarret másik rendezése, az Egy nem is olyan egyszerű élet. A film egy negyvenes éveiben járó férfiről szól, aki a család, a gyereknevelés terhe alatt épp elveszti az álmait és ambícióit. A játszótéren, ahová a gyerekeit hordja, egy másik anyuka segít neki elfogadni reménytelennek tűnő helyzetét. Ez a finom humorral, Miki Esparbé és Ana Polvorosa remek alakításával filmre vitt történet tulajdonképpen generációs problémáról beszél, a megtorpanó negyvenesekről. „Komoly és megindító vígjáték” – írta róla az El Periódico de España kritikusa.

Szombatra, november 25-re egy premier előtti vetítést tettek a szervezők: a Drága nagyi (12) Jabi Elortegi érzelmes-vicces baszk története országszerte decemberben érkezik a mozikba. Főhőse egy helyét kereső fiatalember, akinek elege van már Baszkföldből, és nagybátyja hívására Argentínában vállal munkát. Ám ott nemhogy munkát nem kap, de egy baszkok lakta településre kerül, ahol mindenki az óhazáról álmodozik, ráadásul hősünk egy demens nagynéni tévedésének is áldozatul esik. A néni benne véli felismerni a saját testvérét. A filmet eredeti, azaz baszk (részben spanyol) nyelven láthatjuk, magyar és angol felirattal.

A filmhét utolsó napján, november 26-án kerül műsorra a Valaki, aki törődik velem. A többgenerációs anya-lánya történet Daniela Féjerman és Elvira Lindo közös rendezése.

Lindo a magyarul is olvasható Pápaszemes Manolito ünnepelt szerzője, aki 2019-ben személyesen is járt az Urániában, Ugron Zsolnával beszélgetett a Diálogos: Spanyol–magyar írók találkozása sorozat keretében.

Első rendezése három színésznő kapcsolati drámája, amelyben viszontláthatjuk napjaink egyik legelismertebb spanyol színésznőjét, Emma Suárezt (Julieta).

A filmheti újdonságok sorát a Terápia alatt zárja, amelyet Matías del Federico argentin író-dramaturg világszerte sikert aratott vígjátékából a producerként is gazdag filmográfiával rendelkező Gerardo Herrero rendezett. A fekete komédia három pár rendhagyó csoportterápiájáról szól: pszichológusuk csak néhány borítékot hagyott számukra, feladatokkal, amelyeket végrehajtva mindenkiből váratlan titkok kerülnek felszínre. „Az elejétől a végéig egyetlen lélegzetvétellel átélhető” – írta róla a Diairio El Mundo kritikusa.

Borítókép: A filmhét november 21-én startol (Forrás: Uránia Nemzeti Filmszínház)