A kék hajú lány visszatér Budapestre

Charlotte Sands gyerekkora óta ír dalokat. A hamarosan érkező, Can we start over? című debütáló albuma az elmúlt évek egyéni tapasztalatából táplálkozik, személyes és karrierbeli fejlődését szimbolizálja, amelyben az introspektív dalszövegek és a dinamikus, élő energia keveredik. Az énekesnő elmondása szerint az album tükrözi Sands tapasztalatait. A januárban érkező lemezről így mesélt:

Remélem, hogy ez az album erőt, magabiztosságot közvetít. Olyan, mintha tükröt tartanék magam elé, pontosan azt tükrözi, ahogyan most életem ezen szakaszában érzem magam. Biztosabbnak érzem magam abban, aki emberként és művészként vagyok, mint valaha.

A zenész idén kétszer is fellépett Magyarországon, jövő június 4-én ismét Budapesten lép fel a Turbinában.

Borítókép: Charlotte Sands 2024-ben visszatér Magyarországra (Fotó: Live Nation Central and Eastern Europe)