Ismét elragadták a Gyöngyhajú lányt

Lil Yachty ugyan Magyarországon nem túlságosan ismert, ám Amerikában rendkívül népszerű rapper. Kanye West után most ő szemelte ki magának a Gyöngyhajú lányt, természetesen ő is engedély nélkül. A legendás számot a rapper teljes egészében felhasználta, mint alapot, és erre énekelte rá a saját dalszövegét.

A Tényeknek nyilatkozva Elefánt, azaz Molnár György úgy fogalmazott, nem hittek a fülüknek, amikor meghallották a dalt, és most komoly jogi lépéseket terveznek.



Szemrebbenés nélkül három percen keresztül Gyöngyhajú lány megy, ő meg fölé írt egy szöveget



– háborgott Elefánt, aki kijelentette, hogy nem kértek erre tőlük engedélyt.

Elefánt, azaz Molnár György. Forrás: Omega staff/Wikimedia





Meg kellett volna előtte szépen kérdezni, megbeszélni, és akkor nem lett volna semmi probléma. De miután ezt nem tették meg, nyilvánvalóan jogi lépéseket kell tennünk

– szögezte le a gitáros, hozzátéve, hogy a plágiumnak következményei lesznek.



Borítókép: Lil Yachty (Forrás: Wikipédia)