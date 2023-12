A keresztény kultúra legszebb ünnepét, a karácsonyt ebben a stílusban és minőségben napjainkban nem dolgozta fel senki – írják közleményükben a szervezők. A dalokat hallgatva lelkünkbe szinte észrevétlenül kúszik be a lelkesedés, a hit és a szeretet érzése. Szarka Tamás művészete a magyarságunk ősi gyökerekből táplálkozik, előadásmódjában benne van hajdani táltosok ereje, közben pedig albumról albumra, koncertről koncertre képes megújulni és a ma emberéhez szólni. Mint írják, az adventi időszakban az elcsendesedés, a befelé figyelés, a lelki megtisztulás és a szent várakozás, a mosoly és a kis örömök hívnak minket. A Tánc a hóban című koncerten szereplő dalok arra ösztönöznek, hogy emeljük fel tekintetünket az égre, és lássuk meg a másik embert is.

Reményeim szerint a koncert után majd kicsit jobban szeretjük a társunkat, elhatározzuk, hogy kicsit jobban figyelünk gyerekeinkre is, és nemcsak magunkat, de kicsit a rossz szomszédot is elfogadjuk. Talán boldogabbak leszünk, hiszen a hitünket erősíti a zene, és ez a legtöbb, amit kaphatunk

– jelentette ki Szarka Tamás. A koncerten közreműködik a Szent Angéla Iskola kórusa, Semjénné Menus Gabriella és Sirákné Kemény Kinga karnagyok vezetésével. Az előadásnak a legendás sikerű Tánc a hóban című dala a címadója.

Szarka Tamás. Fotó: Horváth Edit



– Nem arról a hóról éneklek, ami télen hull, hanem ami bennünk esik, amikor nagyon hideg van a szívünkben – avat be az énekes. – Én is nagyon fáztam, amikor írtam ezt a dalt. Nem kötődik a télhez, hiszen forró nyáron is megvan ez az érzés. Mit lehet kezdeni vele, ha annyira fázunk? Táncolunk abban a hóban, hiszen az ember fájdalmában is táncol. Így lehet, hogy valamivel könnyebb elviselni, erről szól ez a dal. A szervezők kérték, hogy játsszam el ezt a dalt is, és legyen ez a koncert címe, amire egyébként napokkal ezelőtt elfogytak a jegyek – tette hozzá. Az énekes elmondta, hogy az előadás nagyobb része karácsonyi anyag lesz, Az Európa karácsonya című lemezéről adnak elő dalokat a Szent Angéla Iskola kórusával. Lesz még egy különlegessége a koncertnek. Szarka Tamás elárulta: megvan az a szokása, hogy ha készít egy lemezt, a megjelenése után is folytatja az anyag írását. Most is született egy ilyen dal, amelynek már elkészült a videóklipje is, Jön karácsony címmel.



Ez egy életigenlő dal, amelynek az ősbemutatója az adventi koncerten lesz. Régi vágyam volt, hogy megmutassam a Kárpát-medence legszebb templomait, bazilikáit, persze a teljesség igénye nélkül. A videóklipben ez megvalósult, 16-18 templom szerepel benne, köztük a pozsonyi koronázótemplom, a kassai dóm és az esztergomi bazilika. December elsején pedig negyedik alkalommal indul az adventi naptáram a közösségi oldalamon, négy héten át minden nap egy ajándékkal

– foglalta össze az énekes.

Borítókép: Szarka Tamás (Fotó: Zih Zsolt)