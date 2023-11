A Slipknot énekese Budapesten lép fel

A megalkuvást nem tűrő, kendőzetlen és minden téren kiemelkedő Corey Taylor továbbra is hatással van a popkultúrára, mind a Grammy-díjas, többszörös platinalemezes Slipknot, mind a platinalemezes rockbanda, a Stone Sour frontembereként. Taylor emellett még a New York Times bestseller listáján is szerepel íróként, valamint számtalan filmes és televíziós produkcióban is feltűnt színészként, azaz egy igazi multitalentumról van szó.

Rajongók és zenészek generációira egyaránt hatással van, hangja emberek millióit vonzza világszerte:

tizennégy platina- és negyvenhat aranylemezzel büszkélkedhet, albumai közül három az első helyen, öt a top 10-ben debütált a Billboard 200 listáján. Eddig egy Grammy-díjat nyert és tizenhárom jelölést kapott.

Corey Taylor, a Slipknot énekese (Forrás: Facebook)

Első könyve 2011-ben jelent meg, amit azóta további három követett. Színészként olyan produkciókban szerepelt, mint a Fear Clinic, az Officer Downe, a Ki vagy Doki? sorozat és a Sharknado 4. Szintén szerepel a QI című angol showban is, ahol önmagát alakítja.

2020-ban több mint háromszázezer dollárt gyűjtött össze közvetlen segélynyújtásra a koronavírus-járvány elleni küzdelem támogatásaként, tizenhárom dedikált gitárt bocsájtva árverésre személyes gyűjteményéből.

Ezután elindította a non-profit Taylor Alapítványt, amelynek célja, hogy támogassa és segítse a katonai veteránokat, és személyes segítséget kaphassanak a poszttraumás stresszbetegségben szenvedők.

2023 szeptemberében jelent meg második önálló stúdióalbuma, a CMF2. Ez tovább szélesítette sokrétű zenei univerzumát – és segített megtalálni önmagát.

Ez áll a legközelebb az igazi énhez, ami mindig is voltam

– mondta róla.

Ugyanakkor a budapesti koncerten nem csupán az önálló számai, hanem a Stone Sour és a Slipknot slágerei is terítékre kerülnek majd – utóbbiakat pedig ennyire intim környezetben, maszk nélkül előadva még sosem hallhattuk itthon.

Borítókép: Corey Taylor (Forrás: Facebook)