Új szereposztással jön a Kristály + videó

Hólandia jégbe fagyott birodalmában nincs helye az érzelmeknek. Tilos a jókedv, a nevetés, és a bánatot is jobb leplezni: a királynő, Kristály ugyanis elvesztette hitét az emberi érzelmekben, a világot jégbe fagyasztotta, és csillogó, ám jeges falak közé zárkózva kéri számon birodalmának lakóin az egészen a szív mélyéig hatoló, fagyos fegyelmet. Jégország elemein azonban időről időre repedések keletkeznek, és a tiltott szerelem tüze megolvasztja a jégtáblákat.

A Kristály a cirkusz és a tánc eszközeivel idézi meg a klasszikus mesék világát (Fotó: Hirling Bálint)

A Vági Bence művészeti vezető által megálmodott Kristály című produkció története a cirkusz és a tánc eszközeivel idézi meg a klasszikus mesék világát. Az elsőként 2018-ban a Művészetek Palotája melletti sátorban bemutatott, évről évre telt házas előadás minden korosztályt magával ragad.

A különleges játéktérnek köszönhetően a csillogó jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára kelnek életre.

Amint belépnek ebbe az illúziókkal teli, hófödte térbe, maguk is aktív részesévé válnak, és a fellépőkkel szinte együtt lélegezve, karnyújtásnyi távolságra követhetik a fejük felett elsuhanó artisták minden mozdulatát.

Kristály szerepében továbbra is Horányi Juli énekesnőt láthatjuk

A produkció 2023-ban szinte teljesen új szereplőgárdával és megújult cirkuszi zsánerszámokkal várja a közönséget a Millenáris üvegcsarnokban. A fellépő artistákat több száz jelentkező közül, többkörös castingot követően válogatták be az idei előadásba.

De van, ami változatlan maradt: Kristály szerepében továbbra is Horányi Juli énekesnőt láthatjuk, az olykor zord, de annál mulatságosabb udvari Manót pedig a társulat korábbi előadásaiból is jól ismert Egyed Brigitta színésznő alakítja. A produkciót a lenyűgöző artistaszámok mellett sokféle táncos elem teszi feledhetetlenné, többek között Magyarország legbravúrosabb hip-hop táncosai is a jeges porondra lépnek.

A mesébe illő hangulatot Terjék Gábor és Mester Dávid eredeti és átdolgozott zeneművei, Kasza Emese jelmezei és Klimó Péter díszletei teszik teljessé.

A produkcióra jegyek már válthatók a Müpa honlapján és jegypénztárában.