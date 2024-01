75 éve született Tommy Ramone, a Ramones magyar dobosa

Budapesten látta meg a napvilágot, Bajcsy-Zsilinszky úti szülőházán 2016-ban avattak emléktáblát. Szülei, akik a vészkorszak alatt úgy menekültek meg, hogy szomszédjaik bújtatták őket, az 1956-os forradalom leverése után elhagyták Magyarországot, és New Yorkban telepedtek le. Tommy a hatvanas évek közepén középiskolai barátja, a gitáros John Cummings (a későbbi Johnny Ramone) társaságában garázszenekart alapított Tangerine Puppets néven. Tizennyolc évesen egy stúdióban lett hangmérnök-asszisztens, dolgozott Jimi Hendrix Band of Gypsys című 1970-es koncertlemezén is.

Ramones-koncert 1978-ban. Forrás: Facebook/Ramones

A Ramones 1974-ben kezdett formálódni, amikor Cummings és két iskolatársa, Douglas Colvin és Jeff Hyman triót alakított, amelyben Colvin játszott basszusgitáron, Hyman dobolt és énekelt. Gyorsan kiderült, hogy Hyman mindkét minőségében nem tud lépést tartani tempós számaikkal, így énekessé rukkolt elő, a dobok mögé pedig nógatásukra Erdélyi ült be, jóllehet ő a menedzseri feladatokat vállalta, és addig csak gitáron játszott. Menedzserük Monte A. Melnick lett, akit Tommy még a stúdióból ismert, ő szervezte meg a Ramones első fellépését 1974. március 30-án a Performance Studióban. Ekkorra már minden tag a Ramone vezetéknevet viselte (a basszusgitáros Dee Dee, az énekes Joey, a gitáros Johnny, dobosuk pedig Tommy Ramone lett), ami Colvin ötlete volt: olvasta ugyanis, hogy Paul McCartney 1960-ban az akkor még Silver Beetles nevet viselő Beatles tagjaként a Paul Ramon művésznévvel kacérkodott, s ennek hangzása nagyon megtetszett neki.

A Ramones a rocktörténet egyik legfontosabb zenekara lett: hatással volt rájuk a korai punkegyüttes New York Dolls és az MC5, Iggy és a Stooges szinte primitív rockzenéje, mégis forradalmian újat hoztak létre.

Zenéjük nyers, lecsupaszított, agresszív, ám fülbemászó, szövegeik sokszor szinte együgyűek voltak, kevés daluk volt két percnél hosszabb. A zenekar néhány év alatt legendává vált, de soha nem volt listavezető számuk, talán mert mindig egy-két lépéssel a zeneipar előtt jártak.

Tommy 1974-től négy éven át dobolt az együttesben, ő játszott első három stúdiólemezükön és az It’s Alive című koncertalbumon, miközben producerként is működött. Utoljára 1978. május 4-én lépett fel törzshelyükön, a New York-i punk bölcsőjének tekintett CBGB (neve szerint Country, Bluegrass and Blues) klubban, amelynek értelmiségi hangulata szavai szerint illett a Ramoneshoz. Ő írta talán legismertebb daluk, a Blitzkrieg Bop nagy részét, a címet a basszusgitáros Dee Dee adta. A Ramones első kislemeze lett a zenekar védjegye, a számot indító, csatakiáltást idéző Hey ho, let’s go! az 1990-es években számtalanszor felhangzott a New York Yankees baseballcsapat meccsein is, amelyeken a lemezkiadó Ramones feliratos miniatűr baseballütőket osztott szét reklámajándékként a közönségnek. A számot egy amerikai sör reklámspotjában és több videojátékban is felhasználták, az együttes a licencdíjakból több mint százezer dollárt keresett.

Tommy helyét a dobszerelés mögött Marky Ramone (polgári nevén Mark Bell) vette át, ő maga producerként dolgozott tovább a zenekarral. A Ramones számos olyan felvételt készített, amely a rockzene történetének fontos része, ilyen az I Wanna Be Sedated, a Rockaway Beach, a Beat on the Brat, a Sheena Is a Punk Rocker, a Rock ’n’ Roll High School. Huszonkét éven át szinte megállás nélkül turnéztak, ezalatt 2293 koncertet adtak, az utolsót 1996. augusztus 6-án, ezután bejelentették feloszlásukat. Az együttes története droggal és alkohollal volt átitatva, az alapító tagok közül már senki sem él. Joey 2001-ben limfómában halt meg, a bandát 1989-ben otthagyó Dee Dee 2002-ben adagolta túl magának a heroint, a prosztatarákban szenvedő Johnny 2004-ben hunyt el. A Ramones többi tagjával ellentétben Tommy „normális” volt, noha kezdetben ő is együtt bulizott a többiekkel, nem voltak mentális vagy kábítószeres problémái. Amikor 2007-ben kiadták a Ramones tévéfellépéseit tartalmazó dupla DVD-t, egy interjúban így nyilatkozott elhunyt társairól:

Minden egyes koncerten mindent beleadtak, nem olyanok voltak, akik csak félig teszik oda magukat.

Tommy 2004. október 8-án, a már halott Johnny Ramone 56. születésnapján, egy rákellenes jótékonysági koncerten ismét a Ramones tagjaként játszott, a Dee Dee-t felváltó C. J. Ramone (Christopher Joseph Ward), az együttessel többször dolgozó gitáros Daniel Rey és az 1987-ben rövid ideig a Ramonesban doboló Elvis Ramone társaságában. 2006-ban Claudia Tienan country zenésszel Uncle Monk néven folkduót alakított, amelyben mandolinozott és bendzsón játszott. Szavai szerint sok hasonlóságot talált a punk és a bluegrass között, főleg egyszerűségük és energikusságuk miatt.

2004-ben Washingtonban Simonyi András akkori magyar nagykövettel együtt énekelte el a Let’s Dance című Ramones-klasszikust egy rendezvényen. 2008-ban látogatott először Magyarországra, és a Ramones Mánia emlékzenekar koncertjén üdvözölte a tomboló közönséget.

Tommy Ramone New York-i otthonában halt meg 2014. július 11-én, miután rákot diagnosztizáltak nála, és a sikertelen kezelést követően hospice ápolásban részesült. A Ramonest 2002-ben iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, ezzel Tommy Ramone (azaz Erdélyi Tamás) lett az intézmény egyetlen olyan tagja, aki Magyarországon született. Az együttes 2011-ben Grammy-életműdíjat kapott.

Borítókép: Tommy Ramone 1976-ban (Forrás: Ramones Museum Berlin)