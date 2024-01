A gőzhajó ismét szántja a vizet

Török Ádám 1968-ban alapította meg a progresszív rockot, blues-rockot és jazz-rockot játszó Mini együttest, amely tizenöt év kihagyással évtizedeken át működött. A zenekar sikerét nem csak zenéjük újszerűsége, különlegessége jelentette. Török Ádámot rendkívül szerethető egyénisége, elszántsága, óriási tehetsége emelte a magyar zenei élet legfelső szintjére.

Török Ádám és a Mini raktárkoncertje 2020. augusztus 30-án, Budapesten. Forrás: Bors/Czerkl Gábor

A Miniben a legjobb magyar muzsikusok közül olyanok játszottak vele, mint Tátrai Tibor, Závodi János, Németh Alajos, Németh Tamás, Németh Károly, Papp Gyula, Nagy István, Kunu László, Balogh Szivacs Jenő, Czipó Tibor, Lakatos László. A Bem rakparton 1969-ben megnyílt Mini klub a rockerek és a hippik törzshelye lett, ahol a Mini a rhythm and blues után a jazz-rockot is megszerettette rajongótáborával.

A zenekar 1971–72-ben a Syrius mellett a magyar rock legizgalmasabb kompozícióit játszotta. 1972 nyarán az LGT-vel közösen koncerteztek a Kisstadionban, amelyről a New Musical Express is beszámolt. Ugyanebben az évben hatalmas sikerrel szerepeltek Keith Jarrett előtt a Videoton Interjazz Fesztiválon.

Néhány kislemez után 1978-ban jelent meg első nagylemezük Vissza a városba címmel. A zenekar több szünetet, feloszlást, újraindulást élt meg. A legutolsó feltámadásuk 1998-ban volt, amikor már Török Ádám és a Mini néven koncerteztek.

Török Ádám a magyar könnyűzenében maradandót alkotott tevékenysége elismeréséül 2017-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést.

A legendás Mini együttes most úgy döntött, hogy tovább kívánja vinni vezéregyénisége, Török Ádám zenei örökségét, méltó módon adózva zenésztársuk emlékének.

A zenekar bejelentésük szerint a fő dalszerző, Németh Károly irányítása alatt folytatja a koncertezést. Műsorukban a legnagyobb sikerdalok mellett ritkábban játszott, progresszívebb szerzemények is hallhatók majd, de új zenei anyaggal is bővítik a repertoárt. A zenekar tagjai közül Németh Károly billentyűs-zeneszerzőn kívül már ismerős lehet a korábbi korszakokból Balog Szivacs Jenő a doboknál és Paróczai Attila Tacskó basszusgitáron. A gitáros posztját Kosik Kristóf tölti be, az énekes Török Viktor lesz, aki az elmúlt 30 évben számos blues-rock, prog-rock és funky formáció élén volt hallható. Állandó vendégművészként Kézdy Luca színesíti a produkciót egyedülálló hegedűjátékával.