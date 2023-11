Jó hír a bakelitek kedvelőinek – kiadják a Mini jubileumi koncertjét

Kovács László, a Moiras Records vezetője még tavaly döntött Török Ádámmal közösen az újbóli kiadásról. – A kilenc számot, köztük a ma már klasszikusnak számító Gőzhajót, a Kereszteslovagot, a Kell a barátságot tartalmazó anyag harminc évvel ezelőtt mindössze ezer példányban jelent meg CD-n, az újramaszterelt felvétel most vinylen érhető el – jelentette be a kiadóvezető.

Török Ádám a Mini szuperkoncertjén Budapesten, 2022. január 28-án Fotó: Bors/Dombóvári Tamás

Mint elmondta, az album műsora ötvözi a Mini több korszakának zenei világát.

A produkción olyan muzsikusok hallhatók, mint Török Ádám (ének, fuvola), Papp Gyula (billentyűs hangszerek), Balogh „Szivacs” Jenő és Németh „Nemecsek” Tamás (dob), Kunu László és Németh Alajos (basszusgitár), valamint Tátrai Tibor és Závodi János (gitár).

A zenei anyag külön érdekessége, hogy azon Bartók Béla Este a székelyeknél című művének feldolgozása is hallható. A Bartók-örökösök évtizedeken át akadályozták a mű kiadását, ezért Török Ádámék ezt harminc évvel ezelőtt az Éjféli találkozás Béla bácsival címen jelentették meg. A Bartók-művek jogkorlátozása 2015-ben lejárt, így most ez a zeneszám is felkerülhetett a különleges albumra.

