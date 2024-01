Fábri Zoltán kikérte magának, amikor saját filmje Arany Pálmát kapott

A szakértő a műsorban elárulta, Fábri kikérte magának, amikor 1956-ban Cannes-ban a saját műve, A csend világa című tengerenciklopédia Arany Pálmát kapott, mivel olyannyira nagyra értékelte a Körhintát, hogy szerinte ennek a magyar alkotásnak járt volna az elismerés.

Részlet a Körhinta című filmből. Forrás: YouTube

A nemzetközi filmesztéták által is elismert rendező egészen komplexen és a vizualitást fókuszba helyezve látta a filmkészítést, Fábri ugyanis többek között festőművészként, grafikusként és díszlettervezőként is megállta a helyét. Korábban Gyulán volt megtekinthető Barátnők című, élete alkonyán festett alkotása is.

Jól mutatja hihetetlen precizitását, hogy munkatársai és tanítványai japán tornatanárnak hívták. Fegyelmezett, alapos és alázatos volt a munkájában. Ha valaki megkérdezte tőle januárban, melyik filmet forgatja június közepén, pontosan meg tudta mondani

– emelte ki Ráduly György.

Aki a neves filmrendezővel kapcsolatban tesztelné tudatását, az MTVA Archívumának oldalára kattintva bármikor megteheti.

Borítókép: Fábri Zoltán (Forrás: YouTube)