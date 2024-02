Fejérvári Zoltán: Hiba, hogy Prokofjevet Bartókhoz hasonlítják

A Zeneakadémián vasárnap a közönség hallhatja Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia-szvitjét, III. (C-dúr) zongoraversenyét és Csajkovszkij Manfréd-szimfóniáját is. Az est szólistája Fejérvári Zoltán zongoraművész lesz, aki a Papagenónak beszélt az 1953-ban elhunyt Prokofjevről is.

Fejérvári Zoltán. Fotó: Észak-Magyarország/Ádám János

Mint mondta, alapvetően két hibát szoktak elkövetni az orosz származású zeneszerző értékelésében; egyrészt úgy érzi, Prokofjev Magyarországon máig elég sok előítéletbe ütközik. „Nem tudom, ez vajon nem az előző rendszerből rajtunk maradt örökségből fakad-e, hogy ami a szovjetektől jön, az csak rossz lehet” – tette hozzá. A másik hiba, amit szerinte gyakran elkövetnek Prokofjevvel kapcsolatban, hogy Bartókhoz hasonlítják, pedig nem feltétlenül kell egymás mellett nézni a szerzőket.

Régebben én is úgy voltam vele, hogy Prokofjev annyira azért nem érdekes, mert elnyomta az a meggyőződés, hogy hát Bartók mennyivel nagyobb zeneszerző. Ma viszont már azt gondolom, hogy Prokofjev nagyon nagy és eredeti komponista, sok erénnyel és újdonsággal, amivel a XX. századot megfűszerezte

– fogalmazott.

A vasárnapi koncerten felcsendülő III. zongoraversenyről azt mondta, mindig is szerette azt az elképesztő energiát és életörömöt, ami belőle árad. Ez nem véletlen, hiszen, mint mondta, Prokofjevnek Haydn volt a legkedvesebb zeneszerzője, így sok művében ott van az az életörömtől duzzadó pezsgés, ami az osztrák komponistát annyira jellemezte.

Fejérvári Zoltán nem először lép fel a Concerto Budapesttel, mint elárulta, 2008-ban játszott velük először, amikor Keller András vette át az együttes vezetését. Vele később is többször fellépett, így, mint mondta, jól ismeri a munkamódszerét és a művészi felfogását. „A Concerto Budapestet eléggé megkülönbözteti a zenekarok zömétől a próbák száma és intenzitása. Örülök, hogy most is lesz két próbánk a főpróba előtt, ami már inkább a koncerthez hasonlít. A két próba nagy dolog, ugyanis nemegyszer van úgy, hogy egy ismeretlen zenekarral csak egy alkalommal ülünk össze, és másnap már koncert. Tehát a Concerto Budapest esetében nagyon igényes zenekarról van szó, úgyhogy szerintem minden adott, hogy összejöjjön egy jó produkció” – mondta a zongoraművész.

Borítókép: Fejérvári Zoltán (Fotó: MTI/Mohai Balázs)