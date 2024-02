Óperencián túl – Hiánypótló koncert gyerekeknek

Kevesen tudják rólam, hogy diplomás óvodapedagógus is vagyok, ebben a minőségemben is tapasztalom, hogy a digitális világ nagyon be tudja szívni a gyermekeket. Én mindig arra vágytam, hogy egy olyan produkcióban vehessek részt, ami a gyerekeket, a szülőket és a családokat egyaránt elvarázsolja és összeköti. A zenén keresztül megszerettetni a színházat, ez szerintem fantasztikus