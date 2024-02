Konzervzenék helyett – Spontán örömzenélés a Tálas Áron Trióval

Mindenképpen benne van ez utóbbi is, hiszen a Budapest Jazz Clubba sokszor betérnek külföldiek, akik csak egy-két napra jönnek látogatóba Budapestre, és nem feltétlenül jazzkedvelők. De megfordulnak itt külföldi hobbizenészek is. Nyitott jam sessionről van szó, ahol az első szettet az alapzenekar játssza, a szünet után pedig ezek a hobbizenészek csatlakoznak a formációhoz. Van egy alaprepertoár, amely ismert dalokból, jazz standardekből áll, úgymint a Fly Me To The Moon vagy az All of Me, ezek ismerete, mondhatom, feltétele az együttzenélésnek.