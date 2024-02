Álompár a Super Bowlon: Taylor Swift sportoló barátjának szurkolt

A jelenleg turnézó Taylor Swift tokiói koncertjéről érkezett vissza az Amerikai Egyesült Államokba, a Super Bowl idei döntőjére. A szezonban az énekesnő többször is feltűnt a lelátókon, hiszen támogatta Travis Kelce-t, ennek köszönhetően pedig az NFL-re gyakorolt gazdasági hatásai is komoly számokban mérhető. Ez egyrészt a meccsekre vett jegyekből, médiafigyelemből (a Kansas City Chiefs csapatának közösségi platformjait el kezdték követni a Swift-rajongók), s megannyi mörcstermék árusításából tevődik össze, nem beszélve arról, hogy az énekesnő által a meccsekre bevonzott fiatal lányok, nők a hirdetők előtt is új lehetőségeket nyitott meg.

The Super Bowl smooch hits different pic.twitter.com/rTPCo3qPQJ — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

A vasárnapi meccsen a győzelem után a várva várt győzelmi csók sem maradhatott el az álompár között. A szerelmesek hosszú percekig ölelték egymást, miközben milliók figyelték őket a képernyőn keresztül.



A Híradó.hu által közzétett cikkben azonban arról olvashatunk, hogy a nagy szerelem ellenére sokan aggódnak a popénekesnőért, mely alapja a férfi meccs alatti viselkedése: „Bár látszólag sűrű még a rózsaszín köd Taylor szeme előtt, a közösségi médiában többen megjegyezték, hogy van miért aggódnia az énekesnőnek, hiszen Travis meglehetősen lobbanékony természet. Futótűzként terjedt el a médiában a videó Kelce-ről, akit a meccs elején edzője, Andy Reid lehívott a pályáról, ami miatt a Kansas labdát vesztett. A focista nem fogta vissza magát és teli torokból üvöltötte le edzőjét a döntése miatt, majd egy kicsit meg is lökte. Bár Reidet látszólag meg sem hatotta játékosa kirohanása, a kommentelők szerint viszont ez intő jel Taylor számára.”