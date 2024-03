Eredet – kortárs művészeti kiállítás az Örök Városban

A tárlatot megnyitó Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet beszédében elmondta, hogy a magyar kortárs művészet kiemelkedő alakjai jóvoltából születtek meg az Ószövetség első öt könyvére reflektáló művek. Kiemelte, hogy a tárlat bemutatásának időzítése nem véletlenszerű, hiszen a nagyböjti időszakban vagyunk, Húsvét ünnepéhez közeledünk. Amikor a szentírás szavain, vagy a tízparancsolaton elmélkedünk, akkor zsidó–keresztény gyökereinkről beszélünk, mely az európai kultúra alapja. Magyarország mindig is hűséges volt az európai értékekhez, melyek nélkül nem lenne identitásunk Európában.

Az Eredet című kiállítás egy részlete Rómában. Fotó: Jánosi Dalma Ágota

– Mi értelme van a tudomány és a technika korában a teremtésről beszélni? – tettel fel a kérdést felszólalása elején Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora.

A Biblia nem a természettudományok kézikönyve, mint a National Geographic, hanem a dolgok mély és valódi igazságát akarja felfedni számunkra. Azt tanítja, hogy a világ eredete az Isten igéjében, a logoszban van. Az intézet rektora felszólalásában arra buzdított, hogy hinnünk kell, hogy a világ erre épül, mely a létezés minden aspektusát megvilágítja és bátorságot ad az élet minden kihívásának az elfogadásához. Arról is szólt, hogy a világnak van egy olyan terve, amely ebből az értelemből, a teremtő lélekből származik. Ha hiszünk abban, hogy ez áll mindennek a hátterében, az a létünk minden aspektusát megvilágítja. Bátorságot ad ahhoz, hogy bizalommal és reménnyel nézzünk szembe az élet kalandjával. Felhívta a figyelmet, hogy a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy a lét, a világ, létezésünk eredete nem az irracionalitás, nem a szükségszerűség, hanem az értelem, a szeretet és a szabadság.

Minden kultúra fennmaradása attól függ, hogy saját társadalma ismeri-e és továbbadja-e saját kultúrájának eredetét és értékeit az utódainak, így van ez az európai zsidó–keresztény kultúra esetében is – mondta el beszédében Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, az Eredet című gyűjtemény tulajdonosa.

Ha nem adjuk át saját kultúránk értékeit a következő generációnak, akkor ősi kultúránk megsemmisül, más népek veszik át a helyét, más vallások, más szokások következnek. Volt már ilyenre példa a történelemben. Leszögezte, hogy európai kultúránk alapja a Biblia, ebből indulhatunk ki, az értékrend, a szokások, a műveltség és természetesen a hit esetében is. Az 1960-70-es években még az ateista párttitkárok is tudtak a Bibliából fejből idézni, azonban ma sokan még az alaptörténetet sem ismerik. A tárgyi ismeret nélkül biztosan elveszik saját európai kultúránk. Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy ez nemcsak az egyháznak, hanem a társadalomnak is feladata.

A kultúra megőrzésében és továbbadásában mindenkinek megvan a saját személyes felelőssége. Elmondta, hogy az Evangélium 21 és az Eredet gyűjtemények létrehozásával ő és felesége ezt a nemes feladatot vállalta.

Azt is megosztotta, hogy a Bibliát elolvasva kijelölt 365 igeverset, amely a XXI. század szekuláris emberének is értékes üzenetet jelenthet. Ezeket csoportosította és saját szempontja alapján létrehozta az esszenciák esszenciáját. A római tárlaton bemutatott tizenkét téma az alapja az Eredet gyűjteménynek, mely a Biblia első öt könyvén alapszik. Három fő részre épül. Az őstörténet, benne a világ teremtése, Ádám és Éva, valamint Noé története. A zsidó nép születése, benne Sára és Izsák története, Jákob létrája, József története, a tíz csapás és a pusztai vándorlás. A záróegység a vallási szöveg bemutatása a tízparancsolat, az ároni áldás az ígéret földjével és a hálaáldozat. Tizenkét fontos ószövetségi témakör tizenkét kortárs magyar művész installációjával. A műgyűjtő végül azt is elmondta, hogy ezeket az egységeket találta a ma embere számára a legfontosabbnak. Ezek mutatják be Mózes öt könyvének a fejlődéstörténetét. Kiemelte, hogy különösen tetszett neki, hogy a patriarchális történetek értelmezésében nők játsszák a főszerepet.

A tárlat kurátora, Petrányi Zsolt ismertette, hogy nem egy szokásos kiállításról és nem egy szokásos gyűjtési munkáról van szó.

Másfél éves egyeztetés eredménye, amiben a teológiai kérdéseket vitatták meg a művészek egymással, miközben a művészi kifejezésmód lehetőségeit keresték. Ezért az eredmény szokatlan, a művészi ábrázolás a hagyományos ábrázolásoktól eltér. Elmagyarázta, hogy azért is volt ez szükségszerű, mert a XXI. század embere nem kommunikálhat úgy ezekről a témákról, mint a korábbi évszázadokban. Az Ószövetség első öt könyve egy absztrakt mű, nagyon fontos jelentések vannak benne. Többféle értelmezésre adnak lehetőséget, amelyet a művészek nagyszerűen ki is használtak.

Az Eredet című kiállítás művészei: Asztalos Zsolt, Chilf Mária, Czene Márta, Gerhes Gábor, Július Gyula, Magyarosi Éva, Mártai Erik, Ráczmolnár Sándor, Szabó Eszter, Uray-Szépfalvi Ágnes, Zellei Boglárka és Wechter Ákos.

Kovács Leventét, a Magyar Bankszövetség főtitkárát, az Eredet című gyűjtemény tulajdonosát Jánosi Dalma Ágota kérdezte a tárlat főbb üzeneteiről.

– Miért épp a teremtés kezdete, létünk eredete foglalkoztatta?

– Amikor – a 21. század világi embereire fókuszálva – kiválasztottam a Bibliából az általam legfontosabbnak tartott 365 igeverset, és ezeket aktuális üzenetük szerint csoportosítottam, akkor két nagy természetes egység jött létre. A 4 evangélium és Mózes 5 könyve. Úgy vélem, hogy a mózesi könyvek alap történetei mindenkit foglalkoztatnak. Hogyan is jött létre a világegyetem? Van-e benne rend? Kik voltak az első gondolkodó emberek? Örök érvényűek-e a törvényei? Bízom benne, hogy az Eredet gyűjtemény nemcsak az európai kultúra, a zsidó–keresztény értékrend iránt érdeklődők, hanem talán minden egzisztenciális kérdésre választ kereső embernek is értékes, elgondolkodtató üzeneteket közvetít.

– Mi a tárlat üzenete a nagyböjti időszakban?

– Az európai kultúra fennmaradásához az értékrend továbbadása és hagyományaink megőrzése szükséges. Ezt a kihívást és a belső válaszadás szükségességét az egyházi ünnepet hangsúlyosan hozzák elénk. A legjelentősebb egyházi ünnepünk húsvét, így a legmélyebb belső gondolatok ideje a húsvétra való felkészülési időszak, azaz a nagyböjt. Az egy örök és igaz Isten megismerését és a hozzá való közeledést segíti elő ez a kiállítás.

– Ön ismert pénzügyi szakember. Miért tartja fontosnak a művészet támogatását, és egy nagyon gazdag, sokszínű magángyűjtemény létrehozását?

– Elsődleges célom a zsidó-keresztény kultúra alapismereteinek a terjesztése, mely a társadalmi fennmaradásunk záloga. Meggyőződésem, hogy nemcsak az egyházak, államok, hanem a felelős emberek személyes feladata is. Ezt feleségemmel (aki diplomataként dolgozik) korábban az Evangélium21, most pedig az Eredet gyűjtemény létrehozásával vállaltuk fel. A kiállítások jelentősége az, hogy van értékrendalapú, aktuális üzenetünk a világnak. Hiszünk abban, hogy a kortárs művészet előre viszi a tudomány és a társadalom fejlődését, ezért örömmel vállaljuk a magyar kortárs kultúra támogatását.

– Miért tartotta fontosnak, hogy a tárlatot bemutassák az Örök Városban?

– Róma sokaknak, köztük sok magyarnaka a klasszikus értékrend, a csodálandó művészeti és kulturális örökség és talán a jó, a „trendi” példák városa is. Bízom benne, hogy ezután odahaza még többen fogják az Evangélium21 és az Eredet kiállítást megtekinteni, elgondolkozni rajtuk, értékeit megőrizni, és az utókornak tovább adni.

Borítókép: Az Eredet című tárlatot Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet nyitotta meg (Fotó: Jánosi Dalma Ágota)