Komoly változás a Madách Színházban, közönségkedvenc darabot érint

Tizenöt évvel a Madách színházi bemutató után most új szereplők állnak színpadra a körúti teátrumban: Jézus szerepében immár folyamatosan látható lesz Cseh Dávid Péter, aki tavaly bravúrosan ugrott be az előadásba. Heródesként két új művészt köszönthetünk: Ekanem Bálintot, aki számos darabban bizonyította már tehetségét, valamint Kerényi Miklós Mátét, aki még sosem lépett színpadra a Madách Színházban, de a rendező Szirtes Tamás már a Színművészeti Egyetem óta figyelemmel kíséri pályáját, ahol tanította is őt.

A színház nézői ismerősként köszönthetik Baksa Andrást, aki Simonként debütál majd, valamint Horváth Mónikát és Zsitva Rékát, akik Démonokként csatlakoznak a csapathoz. Először láthatja a közönség színpadon a rendkívül fiatal Borovics Annát az egyik feleség szerepében.

A világ egyik legismertebb zenés darabja kétségtelenül a Jézus Krisztus szupersztár.

Sir Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Biblián alapuló rockoperáját – szinte hihetetlen – 53 évvel ezelőtt mutatták be a Broadway-n és sikere azóta is töretlen. A darab prózai dialógusok nélkül meséli el Jézus életének utolsó hetét, a jeruzsálemi bevonulástól a keresztre feszítésig. A Madách Színházban 2009-ben, Szirtes Tamás rendezésében került színre a klasszikus musical, és azóta is töretlen sikerrel fut.

Borítókép: Új szereposztás Andrew Lloyd Webber klasszikusában (Forrás: Madách Színház)