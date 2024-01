Átalakulóban a musical műfaj?

Merre tart a musical műfaj?

A jól megfigyelhető tendenciák alapján a Macskák, az Evita, a Jézus Krisztus szupersztár vagy Az Operaház fantomja stílusú klasszikusokat egyre inkább kiszorítják a Két idegen (Two Strangers) vagy a Kathy és Stella megoldanak egy gyilkosságot! (Kathy and Stella Solve a Murder!) című produkciók. Ezeknek az előadásoknak kezdetben csupán a kisebb teátrumok adtak otthont, az egyre nagyobb népszerűségüknek köszönhetően azonban lassan, de biztosan a West End színházait is meghódították. Amint arra a The Guardian cikkében Francesca Moody producer rávilágított,

ez a kockázatos szórakoztatópar még kockázatosabb oldala, de van egy olyan producercsoport, amely hajlandó felvenni a kesztyűt az eddig ismeretlen alkotók műveit színpadra állítva.

Sam Tutty és Dujonna Gift a Two Strangers címá előadásban. Fotó: The Guardian/Marc Brenner

Ilyen produkció volt a Kathy és Stella megoldanak egy gyilkosságot című, érzelmekben gazdag bűnügyi paródia is, amely eredetileg a Jon Brittain és Matthew Floyd Jones szerzőpáros karantén alatti projektjének indult.

Az ehhez hasonló, kezdetben csak kisebb színházakban játszott, majd a West Endre is beköltöző előadások sorát bővíti a Jack Godfrey által írt Babies, illetve a David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hodgson és Zoë Roberts alkotta musical, az Operation Mincemeat, amely egy II. világháborús, sikeres brit hadműveletnek állít emléket, sajátos módon újragondolva.

Ugyancsak az angol történelem egy részletét eleveníti meg sajátos módon az új hullám egyik éllovasaként a Six című, a Madách Színházban immár magyar változatban is megtekinthető koncertmusical, amelyben VIII. Henrik feleségei popdívákként életre kelve, egy fergeteges, látványos koncert keretében – saját történeteiket elmesélve vetélkednek a „legkirályabb királynő” címért. Az eredeti, angol változatot két egyetemi hallgató, Toby Marlow és Lucy Moss írta egy pályázatra.

A hat feleséget ezúttal Peller Anna, Gadó Anita, Baranyai Annamária, Kardffy Aisha, Zsitva Réka és Gallusz Nikolett keltették életre. Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház

A legújabb, sikergyanús produkció Emma Hall és Charlie Parham Starter for Ten, azaz Előétel tíz személyre című műve lesz, amely David Nicholls könyvének adaptációja, Tom Rasmussen és Hatty Carman pop-punk zeneszerzők dalaival fűszerezve. A bemutatót februárban tartják a Bristol Old Vic színházban, és reményeik szerint a West Endre is eljuthatnak vele.

Hazai színpadokon

Nemcsak Angliában, nálunk is megjelentek hasonló, új hullámosnak tekinthető alkotások. A reformkor egykori „celeb” házaspárjának, Petőfi Sándornak és Szendrey Júliának állít emléket a Tulipán Tündér Produkció által, Almási-Tóth András rendezésével színpadra állított, szabadakarat »» című, koncertszínház jellegű produkció. A Petőfi 200 emlékév alkalmából egy valóban újszerű, formabontó előadás született, amelyben Petőfi és kedvese, Júlia nagyon is élő, hozzánk közel álló alakokként jelennek meg a színen, örökérvényű emberi érzéseket és dilemmákat megtestesítve.

Az előadás különlegessége, hogy a két főszereplőt a prózai részekben két színész, Tóth Mátyás, illetve Staub Viktória, míg a zenés részekben két népszerű hazai énekes, a Blahalouisana együttes énekesnője, Schoblocher Barbara valamint Ember Márk közösen keltik életre. A prózai részek és a koncerthangulatot teremtő, rendkívüli kifejezőerővel bíró dalok végül kerek egész hangulattá és üzenetté állnak össze.

A darab zenei világában, amelyet Bella Máté zenei producer álmodott meg, jól megfér egymás mellett a pop-rock, az alternatív rock és az új hullámos magyar rap. Az említett angol produkciókhoz hasonlóan ez az előadás is képes megszólítani a mai középiskolás korosztályt, a Z generációt, új irányt mutatva a musical műfaj alkotóinak.

Borítókép: Színészek és énekesek együtt keltik életre Petőfit és az ő Júliáját a szabadakarat »» című előadásban (Fotó: Kaszner Nikolett)