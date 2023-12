Szabadakarat: elérhető a darab teljes zenei anyaga

A dalok szövegeit szerző Hujber Szabolcs elmondta, hogy

a dalszövegek fő forrása Petőfi költészete, de nem feltétlenül úgy, ahogy az iskolában tanuljuk.

– Ha a költőt elsősorban szerelmes férfiként képzeljük el (de hiszen az is volt), akkor az ebben az időszakban született alkotások is más értelmet nyernek, új, izgalmas jelentésekkel gazdagodhatnak. Például a Föltámadott a tenger szerelmes vers is lehet, a Minek nevezzelek pedig duett Júliával – mondta a szövegíró.

A rapbetéteket AKC Misinek és Filónak köszönhetjük, akik nagyon élvezték a projektet. – A mi szerepünk a darabban az volt, hogy a színpadon történteket a saját, modern szemüvegünkön keresztül, a saját zenei stílusunkban meséljük vagy kommentáljuk – nyilatkozta Filo.

Nagyon nagy művészi szabadságot kaptunk a rendezőtől és a zenei rendezőtől egyaránt, szóval tényleg önazonos, szerintem izgalmas dalokat tudtunk csinálni

– tette hozzá AKC Misi.

A darabot a TulipánTündér Produkció vitte színpadra, a Petőfi 200 emlékév részeként, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az előadás teljes zenei anyaga a digitális zenei szolgáltatásokban a produkció stratégiai partnere terjesztésében vált elérhetővé.

