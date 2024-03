Meghalt az Oscar-díjas forgatókönyvíró, David Seidlernek köszönhetjük az egyik legőszintébb filmet

David Seidler az első komolyabb díját az 1988-as Onassis: The Richest Man In The World – A világ leggazdagabb embere – című életrajzi filmjéért kapta, amelynek főszerepében Raul Julia alakította Arisztotelész Onasszisz görög hajómágnást, de az ő nevéhez fűződik Francis Ford Coppola 1988-as Tucker, az autóbolond című vígjátéka is. A hírnevet A király beszéde hozta el neki végül.