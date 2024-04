Elek Ferenc elárulta, mi lenne a legfontosabb a jelenlegi háborús helyzetben

A Katona József Színház oszlopos tagja az egyik legfoglalkoztatottabb filmszínész, aki olyan nagy sikerű mozikból lehet ismerős, mint a Made in Hungária, az Állítsátok meg Terézanyut, vagy a Szezon, de a televízió képernyőjén is rendszeresen találkozhattunk vele a Munkaügyek és A tanár című sorozatokban. Elek Ferenc most a Svenk stábjának adott interjút, melyben sorra vette szívének legkedvesebb szerepeit.

Elek Ferenc mozifilmes pályafutásának egyik legjobb alakítását nyújtotta a BUÉK-ban (Fotó: Origó)

Elek Ferenc: komikumom története

A színész elsőként a Köntörfalak című 2009-es kamaradrámát emelte ki, amit Dyga Zsombor rendezett, és a filmszemlén a rendező mellett a legjobb színész díját is elnyerte. Elek Ferenc mégsem csak a díj miatt büszke a filmre, hanem azért, mert nagy lehetőség volt számára, hogy egy komolyabb szerepben is megmutassa magát.

Engem az alkatom eléggé predesztinál arra, hogy miket játsszak, és ez rendben is van. Valószínűleg nem én leszek a hősszerelmes, de ez így oké. Úgyhogy ez egy nagyon nagyon nagy lehetőség volt.

Nem ez volt egyébként az első alkalom, hogy a színészt Dyga Zsombor instruálta a kamera előtt, Elek Ferenc a 2000-es évek elejének lakótelepi miliőjében játszódó Tesóban is hálás szerepet kapott, ami az évtized egyik legjobb, mégis méltatlanul kevés figyelmet kapott generációs filmje.

A komolyabb hangvételt igénylő alakítások sorát a BUÉK, a Semmelweis és A vizsga gyarapítja. A Koltai Lajos által rendezett Semmelweis tavaly a legnézettebb magyar film volt a mozikban, a Köbli Norbert forgatókönyvéből forgatott A vizsga eredetileg tévéfilmnek készült, ám később a rendkívül pozitív visszhangok miatt mozis bemutatót is kapott. A BUÉK-ot Goda Krisztina rendezte, bemutatásakor szintén ez egyik legnézettebb mű volt itthon.

A szilveszterkor játszódó történetben a vacsoraasztal vendégei furcsa játékot kezdenek el játszani, aminek a végén meglepő és kellemetlen titkok derülnek ki, mindenkinek van valami takargatnivalója. Ez alól az Elek Ferenc alakította Döme sem kivétel, ám kétségtelenül a film legszerethetőbb, legpozitívabb hőse az övé.

Nagyon szeretem a vígjátékot, imádok nevettetni, és ez talán hozzá is tartozik az én szolgálatomhoz, hogy ha ezek nem túl nagy szavak.

A színész kedvenc magyar filmje is történetesen egy romantikus vígjáték, a nemek örök harcát komikusan kiforgató Butaságom története.

Keleti Márton 1965-ben bemutatott filmjében Ruttkai Éva és Básti Lajos egy olyan színész házaspárt alakít, akik nemcsak a színpadon, hanem a való életben is szerepet játszanak, ám Ruttkai Éva egy ponton úgy dönt, hogy kilép a butuska oldalborda szűkre szabott skatulyájából.

Elek Ferencet legutóbb Breier Ádám Lefkovicsék gyászolnak című filmjét látta, ami egy rendkívül terhelt apa-fiú konfliktuson keresztül mesél a világok összefeszüléséről, megértéséről és elfogadásáról. A film szellemisége, üzenete nagyon közel áll a színészhez, és szerinte különösen a jelenlegi háborús helyzet árnyékában lenne nagyon fontos a másik iránti tisztelet, a kedvesség és a szeret.

És ezt nem kimérve, hogy neki ennyi, neki annyi, hanem ez van.