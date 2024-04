Fotóművészet, generációkon át

Vincze Máté a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban rámutatott arra, hogy sorra nyílnak nagy tárlatok: ebben az évben André Kertész műveiből négy kiállítás is látható Magyarországon, emellett megújult a Robert Capa Központ állandó tárlata, és bejelentették a Fotóművészeti Múzeum megalapítását.

A fotóművészeti kiállításon a fényképek mellett technikai eszközök és egy sötétkamra is látható. Fotó: Lakatos Péter

Magyar fotóművészet

A helyettes államtitkár azt mondta: a világhírű vált magyar fotóművészeket, Capát vagy André Kertészt a 20. század viszontagságai kényszerítették arra, hogy elhagyják Magyarországot.

Ők elvitték a magyar fotográfia hírét a világba, de gyakran az ő árnyékukban elfeledkezünk azokról, akik itt maradtak és ápolták a mesterséget. Akár generációkon átívelve szolgáltattak: hétköznapi élményeket és különleges alkalmakat örökítettek meg

– tette hozzá.

Vincze Máté hangsúlyozta, ápolni kell azoknak a mesterembereknek az emlékét, akik generációkon át magas minőségű munkát végeztek. Ők tették le az alapjait annak a minőségi magyar fotóművészetnek, amely világszerte ismertté vált – mondta.

Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója közölte, a Budapest FotóFesztivál részeként megvalósult időszaki kiállítás fotókon és különféle tárgyakon keresztül mutatja be a Vámos család három generációját: Vámos Aladár, Vámos Zoltán és Vámos Judit fotográfust.

Tóth József Füles fotóművész arról beszélt, hogy a tárlat első tablóján Vámos Aladár jelenik meg, aki az 1920-as években Palócföld népviseletét is fényképezte; ezt egy több mint ötszáz darabot számláló üvegnegatív őrzi a Néprajzi Múzeumban.

A Vámos család több mint 120 éve gyakorolja a szakmát.

Vámos Aladár Budapesten született, de Balassagyarmat fényképésze lett; nélküle nem ismerhetnénk a korabeli várost. „Napfényműterme” egy kétemeletes ház hátsó udvarán épült meg: teteje és oldala is üvegből készült, a természetes fény adta a megvilágítást. Később, 1953-ban a Fő utca és a Csalogány utca sarkán nyitott saját üzletet.

A fia, Vámos Zoltán 1954-ben apjától átvette a Fő utcai vállalkozás vezetését, majd négy évtizeden át, 86 éves koráig aktívan részt vett az üzletben.

A fő profil a filmek előhívása, nagyítása volt, és igazolványképeket is készítettek.

Vámos Judit édesapjától tanulta meg a szakmát, apja üzletét 1986-ban vette át.

A rendezvény-, divat- és esküvőfotózás mellett számos kiadványhoz is készített képeket. Az üzletben továbbra is működő szolgáltatás volt az igazolványképek készítése és a filmelőhívás-képkidolgozás. Az üzletet 2020-ban zárták be.

A szeptember 1-ig nyitva tartó kiállításon a fényképek mellett technikai eszközöket és egy sötétkamrát is megtekinthetnek a látogatók.