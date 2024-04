Érkezik a Jazzfest Budapest

Harmadik alkalommal rendezik meg Jazzfest Budapest nemzetközi rangú sorozatot.

Indul a Jazzfest Budapest! (Fotó: Fonó Budai Zeneház)

Jazz!

Idén húsz ország több mint kétszáz művésze lép fel a fővárosban. Számos koncerten zenélnek együtt a külföldi és a hazai muzsikusok, színpadra lépnek ünnepelt világsztárok és különösen tehetséges, de még kevéssé ismert fiatalok is.

Az idei fesztiválprogram az európai jazzt helyezi a középpontba.

A Jazzfest Budapest szervezésében a Fonó Budai Zeneházban április-májusban nyolc koncert lesz. A fonóbeli Jazzfest Budapest-koncertek művész-kurátora Borbély Mihály Kossuth- és Liszt- díjas művész, aki így nyilatkozott a koncertekről:

– A Fonóban Mester Dániel, egykori tanítványom nyitja a koncertek sorát, aki Amszterdamban tökéletesítette a tudását és egy remek triója van, akikhez ezúttal Balogh Kálmán (cimbalom) csatlakozik vendégként. Varga Bendegúz már második lemezével jelentkezik, a Fonóban is ezt a remek zenei anyagot fogja bemutatni, amely hihetetlenül izgalmas, napjaink zenéje lüktet benne, mégis érezzük, hogy ez nem más, mint Budapest! Szabó Dániel nemrég kapta meg a Magyar Jazzszövetség Gonda János-díját. Ő Budapest és Los Angeles között ingázik, és kint is nagyon jól ismerik. Az ő produkciója jó zongora után kiáltott, és a Fonóban ez is adottság, így nem volt kérdés, hogy ide hozzuk. Külföldi vendégeink, az AVA trió közel-keleti hangzásvilágához Horváth Áron (cimbalom) csatlakozik. A Daveform Quintet már többször lépett fel a Fonó színpadán, de ezúttal egy új produkcióban, Góbi Rita kortárs táncossal érkeznek. Várallyai Petra és Bolyki Sára duójához csatlakozik Szlama László (koboz) és Gyányi Marcell (bőgő) – ez a felállás itt mutatkozik be először, négy remek művész együttműködése. Az Intergeese – szintén visszatérő vendég a Fonóban - nagyon modern groove-okat hoz, a vendégük pedig ezúttal egy számos díjat nyert lengyel tenor- és szopránszaxofonos lesz. A TGB portugál trió nagyon különleges hangszerekkel érkezik, amikor meghallottam, rögtön úgy éreztem: Na, ez a Fonóba való!