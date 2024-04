Százezrek látogatták ezeket a kiállításokat

5. Csontváry 170

A festőgéniusz műveiből összeállított válogatást 2023. április 14. és 2023. július 16. között több mint kétszázezren csodálták meg. A negyvenöt művet felvonultató kiállítás teljes képet nyújtott Csontváry Kosztka Tivadar művészetének fő témáiról, motívumairól és életéről. Látható volt egyebek mellett A taorminai görög színház romjai, a Baalbek, a Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben, a Mária kútja Názáretben, a Jajcei és a Schaffhauseni vízesés, illetve a Magányos cédrus és a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című alkotás is.

Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban. Forrás: Wikipedia

Csontváry ars poeticájának egyik alapköve az „élő természet” problémája volt. Már gyermekként is foglalkoztatta ez a téma, így nem meglepő, hogy a természet így vagy úgy – furcsán gyűrődő sziklaalakzatok, különleges alakú felhők, zubogó vízesések, mozaikszerű színfoltokkal ábrázolt hegyek és dombok formájában – valamennyi képén megjelenik.



4. El Greco

Szintén több mint kétszázezer látogatót vonzott a 2022. október 28-tól 2023. február 19-ig bemutatott, El Greco életművét átfogóan bemutató kiállítás, amit akkor első alkalommal láthatott a magyar nagyközönség. A csaknem hetven művet felvonultató tárlat széles körű áttekintést adott az európai művészet történetének egyik legkiemelkedőbb mestere, El Greco – eredeti nevén Domenikosz Theotokopulosz – életművéről, festő formai komplexitását és nagy ívű stílusfejlődését egyaránt bemutatva.

A nagyszabású bemutatóra a Szépművészetiben máskor is megcsodálható öt saját kezű El Greco-mű mellett olyan kiváló alkotások érkeztek Budapestre, mint például a Szent Sebestyén a palenciai katedrálisból, a Krisztus megkeresztelése a madridi Pradóból, a Szent Lajos francia király egy apróddal a párizsi Louvre-ból vagy A kufárok kiűzése a templomból a londoni National Gallery-ből.

A Leticia Ruiz Gómez, a spanyolországi Patrimonio Nacional Királyi Gyűjteményének igazgatója által összeállíott tárlat időrendben vezette végig a nézőt azokon a földrajzi helyeken, művészeti központokon, ahol a Krétán született és nevelkedett mester megfordult.

El Greco: Toledo látképe. Forrás: Wikipedia



3. Rembrandt és az arany évszázad festészete

A 2014. október 15. és 2015. február 15. között bemutatott válogatást kétszázharmincötezer érdeklődő tekintette meg. Az Ember Ildikó kurátor vezetésével összeállított tárlat Rembrandt köré épült, akitől húsz remekművet láthatott a közönség. Az összesen hét egységre osztható gyűjtemény fő témái a történelmi háttér és az akkori portréfestészet bemutatása voltak. Harmadik témaként az élet apró élvezeteinek ábrázolása jelent meg a képeken, míg a negyedik szekció a vallással foglalkozott.

Az ötödik egység Rembrandt művészetét és a kortársakra gyakorolt hatását tárta mutatta be. A hatodik részben a városi élet tematikája tárult a közönség elé, míg a kiállítás záró egységeként tájképeket csodálhattak meg az érdeklődők. Az Iparművészeti Múzeumból érkező korabeli bútorok, használati tárgyak, illetve a Széchényi Könyvtárból érkező térképek, atlaszok, földgömbök tették a tárlatot teljessé.





2. Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa

2022. április 9. és 2022. július 17. között rendezték meg azt a kétszázötvenkétezer látogatót vonzó tárlatot, amely az európai festészet egyik legnagyobb hatású és legemblematikusabb életművét megalkotó németalföldi mester, Hieronymus Bosch művészetét mutatta be. Ez volt az elmúlt fél évszázad legjelentősebb olyan kiállítása, amely ezt a tematikát követte. Közel kilencven műalkotás elevenítette meg Bosch egyedi világát.

A késő középkor szellemi és vizuális kultúráját megidéző válogatás részeként a németalföldi mester tíz saját kezű festményét – köztük az Utolsó ítélet triptichont, A bolondok hajóját, a Királyok imádását, a Szent János Patmosz szigetén című alkotást és az Ecce Homót – állította ki a múzeum.

A Tóth Bernadett kurátor, illetve Csető Georgina és Köves Anna társkurátorok által összeállított kiállítás részeként a mester saját kezű festményei és rajzai mellett a kiállításon az életmű előzményeihez kapcsolódó alkotásokat, továbbá műhelyének és követőinek legjellegzetesebb remekművei közül is jó néhányat bemutattak.

1. Renoir – A festő és modelljei

Összesen kétszáznyolcvanháromezren voltak kíváncsiak a 2023. szeptember 22. és 2024. január 21. között bemutatott Renoir tematikájú kiállításra. A Cécile Girardeau, Kovács Anna Zsófia, Paul Perrin kurátorok által összeállított tárlat kronologikus, egyben tematikus elrendezésben, festményeken, grafikákon, szobrokon keresztül vizsgálja Renoir viszonyát a művészetét inspiráló modellekhez.

Habár Renoirt az egyik legelismertebb impresszionista festőként emlegetik, életművének jelentős része kilép az említett stílusirányzat kereteiből. Már fiatal, kezdő művészként is fontos szerepet töltött be az új stílus megteremtői között, és egészen élete végéig kísérletező, megújuló alkotó maradt. Példátlan festői tehetsége, lenyűgöző termékenysége és kitartása a következő generáció nagy alakjait, köztük Pablo Picassót és Henri Matisse-t is inspirálta.

A francia mester csaknem 70 művét láthatja a közönség. Fotó: Havran Zoltán

+1. Van Gogh Budapesten

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban bónuszként álljon itt a Szépművészeti Múzeum eddigi történetének legnagyobb sikere: a Van Gogh Budapesten című gyűjteményt 2006. december 1. és 2007. április 1. között 483 ezren csodálták meg.

A kiállítás a világ 15. leglátogatottabb tárlata volt abban az évben. A posztimpresszionista holland festő csaknem nyolcvan alkotását tekinthette meg a nagyközönség, amelyek a világ számos jelentős gyűjteményből, például az amszterdami Van Gogh Múzeumból, a párizsi Musée D’Orsay-ból, a New York-i The Metropolitan Museum of Artból és a washingtoni National Gallery of Artból érkeztek. A mintegy 150 művet bemutató anyaggal az intézmény méltóképpen ünnepelte meg 100. születésnapját.