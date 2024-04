Taylor Swift: új lemezzel jelentkezett a popdíva

A napokban megjelent új lemez egyik dalában ő maga szolgáltat – ha nem is a teljesség igényével – választ erre a kérdésre. Az I Can Do It With a Broken Heart címébe foglalt ellentét, vagyis az előadó lelkiállapota és a színpadon nyújtott teljesítménye közötti feszültség úgy bomlik ki a dalszövegben, hogy egyfelől részletező leírást kapunk az „összetört szív” jelölte állapotról, másfelől megnevezi azokat a tulajdonságokat, amelyek ezzel dacolva is képessé teszik arra, hogy estéről estére a földkerekség legnagyobb stadionjaiban 3,5 óra hosszú koncerteken helyt álljon. Ezek a keménység és szívósság, a produktivitás, a jó értelemben vett előadói-színészi rátermettség. A felsoroláshoz érdemes lehet még hozzátenni, hogy az általa felépített brand sokrétű tehetséget és munkabírást igényel – egyfelől egyszerre kell szövegíróként, dalszerzőként, hangszeres zenészként, énekesként, táncosként minőségi munkát végeznie, másfelől mentálisan elviselnie és valamiképpen saját javára fordítania azt a hétköznapi ész által fölfoghatatlan figyelmet, amely élete jóformán minden pillanatára rávetül.