Az összeesküvés-elméletek hozzátartoznak Taylor Swift imázsához

Milliárdos énekesnő, a XXI. század popsztárja, fiatalok példaképe, feminista ikon, rekordokat döntögető popkulturális jelenség – megannyi jelző, amellyel nemcsak a sajtó, de Ausztráliától Amerikáig egyetemi kurzusok is illetik Taylor Swiftet. Akadémiai analízissel kutatják a swiftológiát, gazdaságilag elemzik a swiftökonómiát, pszichológiailag boncolgatják a swiftmániát. Minden róla szóló hír azonnal a közösségimédia-felületek vezető információja lesz. Jelenleg épp tizenegyedik stúdióalbuma, a Tortured ­Poets Department körül folyik a polémia, amelyet zseniális marketingkampány előzött meg. Swift a megjelenést a Grammy-díjátadón harangozta be, majd áprilisban öt, saját dalaiból készült lejátszási listát osztott meg az albumra készülve, amelyek a gyász öt fázisát jelezték (tagadás, düh, alkudozás, depresszió, elfogadás). Minden egyes lejátszási lista után hallható kommentje, miszerint a dalok a jókedv elérését szolgálják, mert amikor az ember elveszít valamit, egyúttal nyer is.

Holland rajongó olvassa Taylor Swift önéletrajzát. Fotó: Getty Images/Michel Porro

A dalokban is elhangzó hasonló megjegyzések ­miatt vizsgálják ma irodalmárok világszerte Swift szövegeit. Egyesek úgy vélik, dallamosságában, ritmusképletében egyenesen Shakespeare-i magasságokban lehet beszélni az énekesnőről, mások inkább Bob Dylanhez hasonlítják. A Harvard angolprofesszora, Stephanie Burt azért kezdett el ebben a félévben háromszáz résztvevős Taylor Swift-kurzust tartani, mivel véleménye szerint a dalszövegek William Wordsworth és Samuel Taylor Coleridge jelentőségéhez mérhetők.

Újszerűsége abban rejlik, hogy a mai közönséghez közel álló gondolatokról énekel. Tom Roland, a Billboard publicistája szerint Swift a szemünk előtt nőtt fel és változtatta meg a country tradicionálisan merev szabályait, ahol a dalokat „felnőttek írták és énekelték felnőtteknek”.

Erre jött egy tinédzser, aki szerelmi csalódásairól verselt, olyan szívfájdalmakról, amit minden középiskolás átél. Rajongói tapsolva üdvözölték, ahogy a country felől egyre inkább a pop felé fordulva írta újra a country konzervativizmussal és lokálpatriotizmussal teli szabá­lyait, amely így modern, kozmopolita és fiatalos lett.

A változtatások mellett ugyanakkor az énekesnő a megtestesült amerikai szimbólum maradt, pontosan a régi hollywoodi filmek szomszéd lány karakterét jelenítve meg szőke hajával, kék szemével, fehér bőrével és vörös ajkával.

Greil Marcus kulturális kritikus szerint Swift maga az amerikai zászló, amire az énekesnő rá is játszott, ugyanakkor a rejtett üzeneteken kívül a politikától évekig távol maradt.

A vájtfülűek már a karrierje kezdetén kihallották egyes szövegeiből az ­LMBTQ-közösség támogatását vagy a feminista felhangokat, mégis sokakat megdöbbentett, amikor 2018-ban kiállt Tennesse-ben Phil Bredesen volt demokrata kormányzó mellett, aki végül vesztett a republikánus jelölttel szemben. Politikai megszólalásai főként két téma köré csoportosulnak, egyrészt az LMBTQ-közösség, másrészt az abortusz támogatása mellett áll ki. Mindez azért érdekes, mert a novemberi elnökválasztás legfontosabb kampánykérdései is ugyanezek. Ennek ellenére jelenleg nem támogatta még hivatalosan Joe Bident, pedig négy évvel ezelőtt a Twitteren kiállt az elnök mellett.

Egyes szakértők arra számítanak, hogy ha beszállna a kampányba, akkor valószínűleg az eladási rekordokat döntögető Eras Tour koncertturné egyik utolsó állomásán tenné meg. Az idei Super Bowl előtt (amely a valaha volt legnézettebb tévéműsor volt az Egyesült Államokban, megelőzve az 1969-es holdraszállást) az amerikaiak 18 százaléka hitte el a Monmouth Egyetem közvélemény-kutatása szerint, hogy barátja, csapata, a Kansas City Chiefs valójában azért szerepel az NFL döntőjében, hogy Swift és a szintén köztudottan demokrata Kelce a Super Bowl félidejében Biden mellett kampányolhasson.

A hasonló összeesküvés-elméletek hozzátartoznak a sztár imázsához. Swift ma úgy a világ talán legnagyobb popsztárja, hogy elsődleges piaca, Amerika sokkal megosztottabb, mint a hatvanas vagy a nyolcvanas évek idején, tehát a Beatles-mánia és a Michael Jackson-éra idején.

Az Egyesült Államokban a felnőttek 53 százaléka vallja magát Swift-rajongónak, igaz, túlnyomó többségük millenniumi nő, pontosan azok, akik együtt nőttek fel az énekesnővel. Pénzügyi szempontból nem a legjobban keresők közé tartoznak, mégis számos olyan történet kering interneten, hogy akár orvosi kezelést is lemondanak, hogy ki tudjanak fizetni egy koncertjegyet.

A boomer és az X generáció szintén kedveli Swiftet, viszont a rajongók alig 11 százaléka származik csak a Z generációból. Közösségimédia-szakértők szerint éppen ezért hihetetlen eredmény, hogy minden Taylor Swiftről szóló hír hullámokat vet az internetes platformokon. 2015 és 2016 között például Swiftet követték a legtöbben az Instagramon, a Twitteren pedig egészen a tulajdonosváltásig az egyik legnagyobb befolyással rendelkező posztoló volt. Sőt, a mikroblog kínai változatán, a Weibón is több mint tízmillió követőt gyűjtött.

Szakértők szerint a Swift-jelenséget nagyon nehéz elemezni, annyira összetett. Az egyik legfontosabb jellemzője, hogy nagyon kevés sztár tudja igazán egymást erősítő folyamattá változtatni a személyes és a gazdasági sikert. A korábbi sikeres énekesek többnyire megelégedtek vagy a közönségsikerrel vagy a szakmai elismeréssel. Swift azonban tizennégy Grammy-díja mellé (amellyel megelőzte a korábbi csúcstartó Barbra Streisandot) egyre elkötelezettebb rajongókat gyűjt, amivel olyan rekordokat állít fel, mint hogy tavaly júliusban ő lett az első nő, akinek egyszerre négy albuma volt az Egyesült Államok slágerlistájának első tíz helyezettje között, és több első számú albumot ért el, mint a történelemben bármelyik női előadó. Az Eras Tour milliárdos bevételt hoz, amivel minden idők második legjövedelmezőbb turnéja, csak Elton John Farewell Yellow Brick Road turnéja előzi meg.

A Ticketmaster egyik koncertje miatt összeomlott, mivel egy nap alatt több mint kétmillió jegy fogyott, és ezt nem bírták a szerverek, Seattle-ben pedig annyi rajongója táncolt a stadionban, hogy 2,3-as erősségű földrengésnek megfelelő szeizmikus aktivitás jött létre.

Egy online kutatócég szerint, ha Taylor Swift gazdaság lenne, akkor ötven ország GDP-jének felelne meg az ötszázmillió dollárt meghaladó vagyona.

Egyes vélemények szerint azért ilyen elkötelezett a rajongóbázisa, mert pozitív üzeneteket közvetít feléjük, és felhívja a figyelmet, hogy egymással szemben is tartózkodjanak az internetes világ zaklatási formáitól. Továbbá ad is a rajongóknak, egyrészt időről időre találkozik egyes szerencsésekkel, másrészt folyamatosan meglepi őket. Lauren Beeching publicista ezt úgy kommentálja, hogy Taylor Swift „a legpozitívabb értelemben egy kígyó, aki mindig önmaga új verziójává válik, hogy illeszkedjen a kultúrába. Soha nem lehet tudni, mi következik, és ez köti le rajongóit.”