Újabb világsztár forgat Budapesten

A Walking Dead színésze pár napot forgatott Magyarországon, és állítólag csütörtökön repült vissza az Egyesült Államokba. „A szerencsések elkapták Norman Reedust a napokban Budapesten. Reméljük, legközelebb még visszalátogat Magyarországra!” – olvasható a sorozat rajongói oldalán.

A Walking Dead sztárja a Balerina utóforgatására érkezett hazánkba (Forrás: Themoviedb.com)

Norman Reedus Szentendrén forgatott, ahol a John Wick spin-off Balerinához vesznek fel újabb jeleneteket. A tesztközönség nem volt teljesen elégedett az akciójelentekkel, ezért a stúdió utóforgatást rendelt el. A Balerina jeleneteit nagyrészt Csehországban forgatták, de az utóforgatásra Magyarországra jött a stáb, ezzel pedig sokan lehetőséget kaptak arra, hogy találkozzanak kedvencükkel.

A The Walking Dead: Daryl Dixon éppen a múlt héten vált elérhetővé a hazai AMC-n, a 2. évad forgatásait pedig már be is fejezték.