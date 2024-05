Tehetséggel indultak, most tehetséget gondoznak a Bagossy Brothers Company tagjai

Bagossy Norbert, a zenekar vezetője maga is a Nemzeti tehetség program egyik nagykövete lett. A műsorvezetők, Morvai Noémi és Pató Márton arról kérdezték először a zenészt, hogy az ő pályáján, sikerében mi segített leginkább előrejutni: a szorgalom, a tanulás vagy a tehetség? Az előadóművész kifejtette, hogy tehetségesnek kell lenni elsősorban ahhoz, hogy az ember valamiben sikeres tudjon lenni.

Bagossy Norbert az M5 csatorna Librettó című műsorában 2024. május 13-án. Forrás: MTVA

– Ha bárki szeretetet érez bármi iránt, és tesz érte és kitartó, akkor nagy sikereket tud elérni. Mi nagyon sokszor találkoztunk olyan helyzetekkel, amikor egyrészt jókor, jó helyen voltunk, másrészt meg tettünk is érte. Többször is nyertünk pályázatokat például a legelső lemez, vagy videóklip megalkotásához. Sőt, az egyik ilyen pályázati program kapcsán ismertük meg a menedzserünket, Szalai Attilát, aki akkor a mentorunk volt a program alatt, és annyira jó kapcsolatba kerültünk vele, hogy azóta is együtt dolgozunk – jelentette ki a zenész.

Arra a riporteri kérdésre, hogy miben merül ki az, hogy idén a Nemzeti tehetség program nagykövetei lettek, Bagossy Norbert elmondta, hogy náluk az egész zenekar fontosnak tartja a tehetséggondozást, hogy ha valaki jó valamiben és azt szereti csinálni, akkor támogatva legyen és tudjon élni a szenvedélyének, a hobbijának, hátha abban ki tud bontakozni, az teszi boldoggá.

– Mi igazából nagykövetként reklámarcai vagyunk ennek a programnak, felhívjuk a közönségünk figyelmét, hogy ez mennyire fontos dolog. Nem mindenki kapja meg ugyanis azt a lehetőséget, hogy a kiemelkedő tehetségét a világ elé tudja tárni – jegyezte meg a zenekarvezető.

Pató Márton arról érdeklődött, hogy a Bagossy Brothers Company tagjai hogy gondolják, mennyire taposták ki az utat az anyaországban az erdélyi együttesek számára, tudnak-e segíteni az ottani tehetségeknek reflektorfénybe kerülni?

– Azt gondolom, hogy ez sikerült. Minden egyes alkalommal, amikor elmondjuk, hogy hova valósiak vagyunk, mit csinálunk, akkor ha valaki kíváncsi és utánunk néz, valószínűleg felkelti az érdeklődését a többi otthoni zenekar is. Mi az öcsém stúdiójában rendszeresen dolgozunk otthoni zenekarokkal és koncertezési lehetőségeket is biztosítunk nagyon sokszor számukra – tette hozzá a zenész.

Morvai Noémi kérdésére, hogy milyen munkát jelent számukra az, hogy belül ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, illetve hogy mennyire viselik szívükön az anyaországon túliak sorsát, Bagossy Norbert kifejtette:

– Azontúl, hogy mi a zenekaron belül baráti, testvéri viszonyt ápolunk egymással, nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk, az ember mindig megpróbálja a szívét, az eszét a helyén kezelni és nem elszállni. Odafigyelünk egymásra emberként is és támogatjuk egymást. Arra is odafigyelünk, hogy koncertszezon kellős közepén is legyen időnk arra, hogy feltöltődjünk, és újra és újra át tudjuk magunkat adni a közönségek. Csináltunk például egy olyan túrát, mint a kéktúra, ahová a rajongók el tudnak jönni azokra a helyszínekre, ahol a klipeket forgattuk, például a Gyilkos-tóhoz, de elmentünk már medvelesre, barlangba is – zárta gondolatait az előadóművész.