Gyergyószentmiklóson nőttek fel, az otthon és a gyerekkor meghatározta sorsukat. Tíz éve egy baráti társaságból alakították meg a Bagossy Brothers Company zenekart. Egy erdélyi kisvárosból indultak, ma már a legnagyobb magyarországi koncerthelyszíneken telt házzal énekli dalaikat a közönség. A beszélgetés Erdélyhez fűződő érzéseikkel kezdődik; Norbert szerint szülőföldjük mesebeli és varázslatos, miközben otthonos is.

A Bagossy Brothers Company Erdélyben

– A Gyergyói-medencében gyakran van köd és rengeteg a fenyőfa. A hegyekben, az erdőkben mindig rejtőzik valami misztikum, ezt a varázslatot belőlünk is újra meg újra előhozza az otthonunk. Erdélyben mintha a természetnek is lenne egy különös ereje, amelybe az ember képes belelátni az álmai megvalósulását, talán ez a hatás szűrődik át a dalainkon is – mondja. László a miliőt emeli ki, ami otthon körülveszi őket. A tájak, a hegyek rengeteg mesét, legendát hordoznak, s ők a helyi népi kultuszhoz is ragaszkodnak, hiszen belenőttek. Ahogy cseperedtek, igényük lett a népdalok ismeretére, ami ugyancsak a misztikum része. Ahogyan a túrázás vagy az, hogy megtanulták a történelmet, mind hozzátett ahhoz, hogy ma tudatosabban gondoljanak arra, ahonnan jönnek. Gyermekkori emlékeikkel kapcsolatban elmondták, hogy szerény családi körülmények között nőttek fel, a középpontban a játék állt a barátokkal. Volt egy kis közösségük, hiányérzetük is lenne, ha felnőttként nem hasonló társaság venné körül őket, hiszen ez a szeretetteljes közeg jellemezte a gyerekkorukat. És az, hogy jártak édesanyjukkal gombászni, málnát, teafüvet szedni. László szerint „Gyergyószentmiklós pont az a méretű kisváros, amelynek ha megállsz a közepén, majd elindulsz bármelyik irányba, tizenöt perc alatt kint vagy a mezőn, az erdőn vagy a hegyen.” Így a természettel és a körülöttük élőkkel egyformán szoros kapcsolatuk alakult ki. Norbertnek az összetartás jut eszébe a helyi emberekről, ami nemcsak Erdélyben, hanem minden kisebb városkában jellemezheti a közösségeket. Minden összeköt mindenkit, s ennek építő ereje van szerinte.

Népmesei fordulat

Népmesei fordulatnak is lehet tekinteni, ahogy a kisvárosból elindultak és ma már ennyien ismerik és szeretik a zenéjüket. László szerint azért is jó a népmesés metafora, mert mindig szerették a népmeséket, A királyném című dalukba bele is tettek egy részletet A csillagszemű juhászból. Ráadásul kezdettől fogva úton vannak, hiszen azzal, hogy Magyarországon is meg akarták mutatni a dalaikat, az utazás természetessé vált. Össze is kovácsolta őket a sok utazás meg nehézség, amikre kihívásként tekintenek. – A történetek, amiket régen a mesekönyvekben olvastunk, mind úgy végződtek, hogy miután elindultál és megtetted a hosszú utat, a végén biztosan várt valamilyen jutalom. Az a példa állt előttünk, hogy az ember eléri a célját, ha megy és tesz érte, hát mi is szerencsét próbáltunk – mondja Norbert. Párkapcsolatukról is beszéltek, László szerint ők és párjaik is romantikusok.

Azt gondolom, egy férfi csak szélsőséges esetekben tekinthet magára különálló identitásként, az életcélja hosszú távon az kell legyen, hogy megtalálja a másik felét. Az, hogy ebben a romantika mennyi szerepet játszik, mindkét nemtől függ. Egyedül különben sem lehet megváltoztatni a világot, csak együtt

– állítja László. Norbert pedig azt hangsúlyozza, hogy két félből lesz egy egész, egymás kiegészítése, támogatása a feladat.

Szerinte számukra a zenekarban is sokkal fontosabb, hogy emberként hogyan viszonyulnak egymáshoz, mint hogy ki milyen hangszeren és mennyire tud játszani. A barátságuk az összes zenekari taggal minden gondon átsegíti őket. A zenélés terápia is, mint bármelyik hobbi.

–Én egy kicsit kibeszélem magam a dalok által. Olyanok a szövegeim, hogy mindig rá lehet vetíteni őket egy aktuális megoldandó problémára, azaz sokszor nyújtanak újra és újra segítséget nekem is. De ez mással is működhet: ha valaki nagyon szeret edzeni, és rég vágyik egy jó futásra, akkor futás közben és utána is extrán jól fogja érezni magát, csak mert kiadta magából azt, ami benne volt – szögezi le. Olyan is előfordul, hogy egy-egy szerzeményük önálló életre kel, és idővel új jelentéssel bővül. Ilyen a Visszajövök című dal, amit Norbi írt a nekik legfontosabb helyről: az otthonukról, amitől sokat vannak távol, de ahová mindig visszatérnek. Az emberek jó része viszont a Covid-időszak utáni visszatérésként értelmezte. Norbi szövegvilága László szerint pont attól vagány, hogy nem csak egy konkrét értelmezése van. Odafigyelnek arra, hogy legyen idejük, amikor ugyanazok a kissrácok lehetnek, akik annak idején. Amikor telítődnek a koncertekkel, elvonulnak, hogy egy kicsit szűk családi, baráti körben lehessenek. László szerint hálás helyzet, hogy ennyire kontrasztos az életük. Amikor távol vannak az otthontól, akkor nagyon tud hiányozni, amikor hazamennek, igazán megélik az otthon adta pillanatokat. Amikor abba fásulnának bele, akkor pedig újra jön a családi ház idillje után egy koncert, ahol több ezer ember énekel velük. A táboruk is vigyáz rájuk, tiszteletben tartják a személyiségüket. Elmondták az interjúban, hogy

az összetartó közösségen és az egyensúly megtalálásán túl megfelelő hozzáállás is kellhet a sikerességhez. László szerint ha a zenéből akarnak megélni, tudni kell úgy felfogni, hogy ez munka, és naponta legalább nyolc órát rá kell szánni. Kitartással és szeretettel az élet bármely területén elérhetők sikerek szerinte.

Szó volt a reggelig tartó baráti beszélgetésekről, ahol Norbertet az életnek mindig olyan kérdése foglalkoztatja, amire nem igazán van válasz. Pont ezért érdeklik, mert egy életen át lehet róluk filozofálni. Szerinte vannak az életben megfoghatatlan dolgok, amelyek mindennél erősebb impulzusokat váltanak ki belőlük, és ha már lehetőségük adódott másokkal is megosztani az értékrendjüket, örömmel teszik. –Ráadásul ahogyan egyre több ember hallgat minket és kíváncsi az üzenetünkre, a felelősségünk is megnőtt. Érezzük, hogy akár valamiféle tanító jellege is lehet annak, amit képviselünk, ezért a színpadon és a hétköznapi életben is igyekszünk minél felelősségteljesebb döntéseket hozni – foglalja össze László.

