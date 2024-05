Ma debütál Kállay Saunders András új videóklipje

Kállay Saunders és Ashref új dalát ezúttal az egyesült királyságbeli producer, let me you bolondította meg a klubélet jelenleg egyik legtrendibb műfaja, a miami house stílusjegyeivel. A Breathing most annak reményében kapott remixet, hogy a világ legkülönfélébb szabadtéri szórakozóhelyein is találkoznak majd vele az elektronikus zene szerelmesei.

Kállay Saunders András a Csináljuk a fesztivált! című műsorban is feltűnt. Fotó: Cseke Csilla/MTI

Erre meg is van minden esély, hiszen Kállay Saunders azon kevés előadók közé tartozik, akik exportképessé érettek zeneileg, és nem az első olyan projektben vehet most részt, amely nemcsak a hazai füleknek kedvez.

Let me you és Kállay Saunders koprodukciója

Aki let me you-ként nem is, az anatuként már biztosan hallhatott a szerzőről, ugyanis egy és ugyanazon személy különböző projektjeiről van szó. Az ír származású alkotó az eredeti Breathing társszerzője és Kállay Saunders állandó producertársa, így tulajdonképpen saját zenéjét „írta felül”.

A 2022-es év végén indult let me you zenei projekt annyiban különbözik anatuétól, hogy ebben élheti ki igazán a brit dance és a világzene iránti korai szerelmét, elsajátítva a remixelés minden csínját-bínját. Gyakran terepfelvételekkel vagy hangjegyzetekkel kezdi a munkát let me you, és több tucatszor dolgoz át számokat új hangzás után kutatva.

Mindeközben arra is ügyel, hogy ne veszítse el az eredeti ötlet lelkét.

Az új remix az eredeti videóklip egy felszabadultabb alternatívájával együtt jelent meg, melyben a szó szoros értelmében fellélegeztek az előadók és a klipforgatás önfeledtebb pillanataiból válogatott a rendező, LeHo Legacy.