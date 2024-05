Kihirdették az OSZT OFF programjait

A 2024-es Országos Színházi Találkozó (OSZT), amelyet június 10–16. között rendeztek meg Kaposváron, nem csupán egy színházi esemény, hanem ünnep a művészeti sokszínűség és a szakmai közösség számára. Különleges és gazdag élmények várnak azokra, akik részt vesznek az OSZT OFF programokon. Az egyhetes program alatt a vendégek lenyűgöző és sokszínű művészeti élményeknek lehetnek részesei, amelyeket színházi előadások, élő zenei produkciók és táncelőadások képviselnek.

A programkavalkád kiváló lehetőséget kínál a művészi teljesítmények megcsodálására, egyúttal a műfaji és kulturális sokszínűség ünneplésére is. Az esemény gondosan válogatott programjában minden előadás egyedi stílust, témát és hangulatot hordoz magában. Lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók különböző kulturális és művészeti megoldásokat fedezzenek fel, miközben örömteli és inspiráló élményekben részesülnek.

Az OSZT OFF programjai Kaposvár különböző városrészeiben is megjelennek, és színesítik a kulturális kínálatot. A programsorozatban közreműködnek a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet másodéves színművész szakos hallgatói, a Színház- és Filmművészeti Egyetem harmadéves prózai színművész szakos hallgatói, a Fővárosi Nagycirkusz művészei, a Déryné Társulat, továbbá Hobo, a Swing a’la Django, Dánielfy Gergely, Nagy Szilárd és Ragány Misa. Szirtes Edina „Mókus” akusztikus koncerttel várja az érdeklődőket. Az OFF programok között helyet kapott a Balance Wheel Group modern táncelőadása és Kamarás Iván Te ott állsz az út végén című szólóestje, valamint Szecsődi Ferenc hegedűművész és társainak műsora, a Forrás Színház Kövek című előadása is. A hétvége kezdetét a Szarka Gyula és Németh Ervin által előadott Tücsöklakodalom mesekoncert indítja, amely kifejezetten a családoknak szól, és felejthetetlen élményeket ígér. Az OFF programokhoz csatlakozott két balatoni helyszín is három előadással a Kultkikötőben.

OSZT OFF-programok. Forrás: OSZT

A Kultkikötő programjaira az esemény hivatalos weboldalán lehet jegyeket vásárolni. A hét utolsó napján a Szegedi Pinceszínház előadása, a Négyszögletű kerek erdő szórakoztatja majd a legkisebbeket, míg az esti órákban a Magashegyi Underground nagyszabású koncertje zárja a programokat.

További információ a Csiky Gergely Színház hivatalos weboldalán található.